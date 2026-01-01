L’année 2025 consacre les infrastructures comme levier du développement

L’année 2025 s’impose comme un tournant pour les infrastructures vietnamiennes. Inaugurations en série, accélération de chantiers stratégiques, montée en puissance des réseaux: routes, ponts, autoroutes et lignes énergétiques dessinent désormais la signature d’un pays engagé dans une trajectoire de développement plus rapide et plus affirmée.

Photo : VNA/CVN

"Depuis la construction du pont Rach Miêu 2, se rendre de Dông Thap à Vinh Long est devenu simple et rapide, sans embouteillages. Les déplacements sont enfin fluides, les habitants sont ravis, et toute la région peut désormais envisager son développement avec confiance", témoigne un habitant.

"Partout, de nouvelles routes et autoroutes voient le jour, rendant les déplacements beaucoup plus simples. Je suis vraiment fière de voir mon pays se transformer aussi vite, avec des infrastructures plus modernes", partage une autre.

564 projets prioritaires ont été lancés en 2025, dont 140 grands ouvrages déjà achevés et opérationnels, un volume sans précédent d’après le ministre de la Construction, Trân Hông Minh.

“Ces projets revêtent une importance politique, économique, sécuritaire et stratégique importante, en ouvrant de nouveaux espaces de développement et d’intégration internationale. La mise en service de ces nombreux ouvrages améliore concrètement le quotidien des habitants, renforce la sécurité sociale et contribue à réduire les inégalités de développement entre les régions”, affirme-t-il.

Des ouvrages importants

L’achèvement progressif de l’autoroute Nord-Sud, colonne vertébrale du pays, s’accompagne du déploiement de réseaux secondaires: liaisons vers les zones montagneuses du Nord, axe côtier du Centre, routes des Hauts plateaux, périphériques urbains, plateformes logistiques, zones industrielles et services urbains intégrés ou encore l’aéroport international de Long Thành. Au total, plus de 3.500 km d’autoroutes sont désormais en service, rapprochant l’objectif de 5.000 km à l’horizon 2030. Ces infrastructures constituent un levier clé pour l’attractivité économique et l’essor régional.

Dans le secteur énergétique, la mise en service rapide de projets de transmission, notamment la ligne électrique à haute tension 500 kV Nord-Sud, marque une avancée décisive pour la sécurité énergétique nationale.

"La ligne fixée par le Premier ministre - trouver des moyens, pas d’excuses - traduit une forte détermination. Cette approche peut s’appliquer à d’autres projets de transport prioritaires, en renforçant le sens des responsabilités, l’acceptation des risques et la recherche de solutions adaptées au cadre légal comme aux réalités du terrain", indique l’économiste Lê Duy Binh.

Les ouvrages achevés en 2025 matérialisent les fondations d’une nouvelle phase de développement. Pour 2026 et au-delà, le pays vise une croissance à deux chiffres afin de concrétiser ses objectifs stratégiques de long terme, dans lesquels les infrastructures demeurent l’un des trois axes prioritaires.

Photo : VNA/CVN

L’effort portera notamment sur la mobilisation des ressources privées et l’amélioration de l’efficacité des investissements.

"Nous ne nous limitons plus aux transports. Les partenariats public-privé doivent désormais s’étendre à d’autres infrastructures clés, comme la santé, l’éducation, la culture ou encore les ports", souligne Hoàng Van Cuong, membre de la Commission financière et budgétaire de l’Assemblée nationale.

"Il est essentiel de garantir un cadre institutionnel souple, des infrastructures efficaces, une gouvernance moderne et une utilisation rigoureuse des capitaux publics", déclare de son côté le Premier ministre Pham Minh Chinh. "L’objectif affiché reste constant: transformer chaque investissement en bénéfices tangibles pour la population et soutenir un développement rapide et durable".

À l’issue de 2025, le Vietnam dispose ainsi d’une base infrastructurelle renforcée, appelée à soutenir sa montée en puissance économique dans les années à venir.

VOV/VNA/CVN