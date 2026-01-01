Le Vietnam développe des outils pour renforcer la préparation aux catastrophes

Face aux défis croissants posés par le changement climatique, la maîtrise et l’application des technologies de prévision modernes sont devenues une stratégie essentielle pour le Vietnam.

>> Catastrophes naturelles toujours imprévisibles l'an prochain

>> Accélérer la reconstruction de logements pour les sinistrés des inondations

>> Campagne Quang Trung : coup d’accélérateur pour le relogement des sinistrés des intempéries

Photo : CTV/CVN

Cette approche permet non seulement de minimiser les pertes humaines et matérielles, mais aussi de confirmer l’autonomie du pays en matière de science et de technologie pour la prévention et la gestion des catastrophes.

Mise en place d’un système d’alerte aux inondations en temps réel à Quang Tri

La province de Quang Tri (Centre) figure depuis longtemps parmi les régions les plus durement touchées par les tempêtes et les inondations. Si les solutions d’ingénierie telles que les réservoirs, les digues, la dérivation des eaux de crue et la relocalisation des populations ont démontré leur efficacité, elles nécessitent des financements importants et des délais d’investissement longs, tandis que les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus anormales et extrêmes en termes de fréquence et de gravité.

Cette réalité souligne l’urgence de développer des outils d’alerte précoce basés sur des données en temps réel, des modèles mathématiques modernes et des technologies de transmission rapide de l’information.

Pour répondre à cette demande, le ministère des Sciences et des Technologies a confié au Laboratoire clé d’ingénierie fluviale et côtière (KLORCE) le projet "Recherche sur l’application des technologies de pointe à la mise en place d’un système d’alerte précoce aux inondations dans la province de Quang Tri et les zones limitrophes", dirigé par le Pr. associé - Dr. Nguyên Thanh Hung.

Le projet vise trois objectifs principaux : l’élaboration d’une carte des risques de catastrophe à l’échelle communale ; le développement d’une technologie d’alerte en temps réel ; et l’amélioration du système de transmission de l’information et d’orientation des interventions.

Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de recherche a entrepris six tâches principales, axées sur la collecte et l’analyse approfondies des données, ainsi que sur des applications technologiques novatrices.

L’efficacité du système repose sur l’intégration de plusieurs technologies de pointe. La première est le modèle mathématique basé sur la physique. L’équipe a développé une suite d’outils de simulation des inondations et d’évaluation des risques, utilisant une approche physique pour simuler la dynamique des écoulements, des précipitations, de la pente du terrain et des facteurs hydrologiques afin de générer des scénarios de prévision réalistes.

L’équipe de recherche a combiné des modèles mathématiques simulant le ruissellement, les précipitations et le relief avec l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, créant ainsi 282 scénarios d’alerte. L’IA a permis de réduire le temps de traitement, un facteur clé pour la réponse aux catastrophes. Le système d’alerte est diffusé par téléphone, site web et réseaux sociaux. Un essai mené à Quang Tri lors de la saison des crues de 2024 a démontré la précision et la fiabilité des prévisions.

Les premiers résultats du projet ont été testés lors de la saison des inondations de 2024 à Quang Tri. Les prévisions et alertes en temps réel, basées sur le nouveau modèle, ont été très bien accueillies par les organismes de gestion et les experts pour leur exhaustivité, leur modernité et leur capacité à répondre aux besoins locaux urgents.

Modèles de prévision côtière des ondes de tempête et des vagues

Au-delà de la région centrale, de nombreuses zones du littoral vietnamien sont confrontées à de graves risques d’inondation en raison des effets combinés des fortes tempêtes, de l’élévation du niveau de la mer et des fortes vagues.

En réponse, le Centre national de prévision hydrométéorologique a lancé le projet national "Élaboration d’une suite de modèles et d’un processus technologique pour la prévision des inondations côtières dues aux ondes de tempête et aux vagues", dirigé par le Pr. associé-Dr. Nguyên Ba Thuy et mené de décembre 2022 à novembre 2025.

Ce projet vise à maîtriser des modèles de calcul intégrés atmosphère-vagues-ondes de tempête et à développer des processus de prévision adaptés aux conditions côtières du Vietnam.

L’équipe de recherche a finalisé la collecte et le traitement des données météorologiques, hydrologiques, océanographiques et topographiques, en intégrant trois modèles avancés : WRF (Weather Research and Forecasting) pour la simulation des vents de tempête, SWAN (Simulating Waves Nearshore) pour la simulation des vagues et ADCIRC (Advanced Circulation) pour la simulation des ondes de tempête.

Le système permet une simulation détaillée des interactions entre les tempêtes et le relief côtier, et donc la prévision des niveaux d’inondation pour des scénarios spécifiques. Le modèle a été testé dans la province de Thanh Hoa à l’échelle 1/10.000, en évaluant l’inondation pour des tempêtes de niveau 11 à 14, avec et sans digues, et en tenant compte de différents horaires de marée.

Les produits ont été transmis aux collectivités locales pour la planification des évacuations, la protection des navires, des zones aquacoles et des infrastructures de digues. L’outil de prévision a été testé lors de la saison des tempêtes de 2025 et a démontré une grande précision par rapport aux données réelles.

Hoaàng Duc Cuong, chef adjoint du département hydrométéorologique, a souligné que le projet avait apporté une contribution importante à l’amélioration des systèmes d’alerte précoce pour les zones côtières, conformément aux objectifs de modernisation du secteur.

Photo : CTV/CVN

Une caractéristique notable du modèle réside dans ses processus de prévision distincts pour deux types de terrain : les zones avec digues et celles qui n’en possèdent pas. Les digues influencent fortement la propagation des vagues et des ondes de tempête, ce qui nécessite des méthodes de prévision spécifiques. Le modèle est ainsi adapté aux provinces côtières présentant des structures littorales variées, de Thanh Hoa et Huê à Khanh Hoa, Vinh Long et Cà Mau.

Selon le Pr. associé-Dr. Nguyên Ba Thuy, le modèle améliore également les capacités des prévisionnistes. Cependant, son déploiement opérationnel en temps réel requiert encore des investissements dans des systèmes de calcul haute performance.

Ces deux projets témoignent de l’expertise croissante du Vietnam dans la maîtrise des technologies modernes de simulation et d’alerte aux catastrophes. Bien que difficiles à quantifier directement en termes économiques, les bénéfices indirects liés à la réduction des dommages sont considérables.

Face à des catastrophes de plus en plus extrêmes, le développement de modèles de prévision intégrés, exploitant l’IA, le big data et les technologies de communication rapide, constitue la voie à suivre pour que le Vietnam perfectionne un système d’alerte précoce à l’échelle nationale.

Il s’agit non seulement de l’objectif du secteur de la météorologie et de l’hydrologie, mais aussi d’une condition essentielle au développement socio-économique durable, en particulier dans les zones à haut risque.

VNA/CVN