Le Vietnam prévoit d’envoyer 112.000 travailleurs à l’étranger en 2026

Le Vietnam vise à envoyer 112.000 travailleurs à l’étranger en 2026, a déclaré le vice-ministre de l’Intérieur, Vu Van Chiên.

Photo : VNA/CVN

En 2025, les taux de chômage et de sous-emploi ont continué de baisser, tandis que le revenu mensuel moyen des travailleurs a atteint 8,31 millions de dôngs (environ 320 dollars), soit une hausse de 756.000 dôngs par rapport à 2024, selon le vice-ministre.

Le taux de chômage urbain s’établissait à 2,39%, le taux de chômage des personnes en âge de travailler à 2,22% et le taux de sous-emploi des personnes en âge de travailler à 1,65% - tous ces chiffres étant inférieurs à ceux de 2024, a-t-il ajouté.

Au cours de l’année, le réseau national des centres de services de l’emploi a organisé plus de 750 salons de l’emploi, offrant des conseils en orientation professionnelle et un accompagnement à la recherche d’emploi à environ 1,7 million de personnes, dont 425.500 ont trouvé un emploi.

Quelque 745.000 demandes d’allocations chômage ont été déposées, soit une baisse de 12% par rapport à l’année précédente.

Le Vietnam a également envoyé 144.300 travailleurs à l’étranger dans le cadre des programmes d’exportation de main-d’œuvre, dépassant ainsi les objectifs annuels et établissant un nouveau record.

Pour 2026, le ministère de l’Intérieur poursuivra la réforme du cadre juridique, rationalisera davantage l’appareil administratif et accélérera la décentralisation et la délégation de pouvoirs. La gestion des effectifs pour la période 2026-2031 sera alignée sur les postes et les mandats spécifiques de chaque ministère et collectivité locale.

Le ministère de l’Intérieur prévoit de proposer des révisions des politiques salariales et d’indemnités des employés du secteur public, des fonctionnaires, des forces armées et d’autres régimes de rémunération statutaires.

VNA/CVN