Hanoï annonce un plan pour revitaliser la rivière Tô Lich

Les autorités de Hanoï ont présenté mardi 30 décembre deux projets d’aménagement détaillés pour les deux rives de la rivière Tô Lich, avec pour objectif de transformer ce cours d’eau fortement pollué en un important corridor vert et public au cœur de la ville.

Photo : BTT/CVN

Les plans, annoncés par le Service de l’aménagement et de l’architecture en coordination avec l’Institut de planification de la construction de Hanoï, s’appuient sur une étude exhaustive de l’ensemble de la rivière, combinant rénovation paysagère, urbanisme et mesures à long terme pour améliorer la qualité de l’eau.

Le premier tronçon s’étend sur environ 6,2 km, de l’échangeur Hoàng Quôc Viêt - Vo Chi Công à Nga Tu So. Les nouvelles constructions y seront strictement limitées, la priorité étant donnée aux espaces verts, aux plans d’eau et aux équipements collectifs. Seuls les petits bâtiments de service de plain-pied seront autorisés.

Ce tronçon comprendra des places publiques, des voies piétonnes et cyclables, ainsi que des espaces culturels liés aux traditions locales, comme le festival de la pagode Lang. Dix ponts existants seront modernisés et un nouveau pont sera construit afin d’améliorer la connectivité.

Le deuxième tronçon s’étend sur environ 7 km, de Nga Tu So vers Linh Dàm et la rivière Nhuê. Le projet vise à étendre les espaces verts et à développer les activités commerciales et culinaires en bord de rivière, notamment entre la rue Nguyên Trai et le troisième périphérique, afin de créer une vie nocturne animée. Les zones plus au sud seront aménagées en espaces verts et de loisirs.

Selon Nguyên Duc Hung, directeur adjoint de l’Institut de planification de la construction de Hanoï, ces aménagements sont étroitement liés au traitement des eaux usées et à la réhabilitation de la rivière, notamment par le dragage et le réapprovisionnement en eau, pour améliorer durablement son environnement.

Une fois achevé, la rivière Tô Lich devrait devenir un axe vert urbain majeur, complétant ainsi le rôle paysager du fleuve Rouge à l’est.

La ville prévoit de mettre en œuvre les principaux projets entre 2026 et début 2027, tout en poursuivant les travaux sur le tronçon final afin de finaliser l’ensemble du corridor fluvial.

VNA/CVN