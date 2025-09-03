Le Vietnam célèbre ses 80 ans sous le regard du monde

Le 2 septembre 2025, le Vietnam a célébré avec solennité le 80ᵉ anniversaire de sa Fête nationale par un grand défilé militaire et populaire à Hanoï. L’événement a non seulement attiré des dizaines de milliers de Vietnamiens et de visiteurs, mais a également laissé une forte impression dans la presse internationale.

Photo : VNA/CVN

Le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam célèbre à la fois le passé historique et l’espoir d’un avenir prometteur. Huit décennies se sont écoulées depuis la proclamation de la Déclaration d’indépendance sur la place Ba Dinh, à Hanoï, en 1945, moment fondateur du parcours du pays vers la souveraineté et la modernisation.

La cérémonie marquant le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam a suscité une couverture médiatique importante à l’échelle mondiale.

Des médias de renom comme The Straits Times (Singapour), New Straits Times (Malaisie), The Laotian Times (Laos) ou Granma (Cuba), ainsi que les agences Reuters, AP, AFP et Al Jazeera, ont insisté sur le fait que ce défilé militaire et civil allait bien au-delà d’un simple spectacle : il s’agissait d’une puissante déclaration valorisant à la fois l’héritage historique et la vitalité contemporaine du pays.

Dès le matin, de nombreuses agences de presse ont rendu compte de l’effervescence dans la capitale. L'Agence France-Presse (AFP) a écrit : “Le cortège de quelque 40.000 militaires et civils s'était élancé peu après l'aube, aux côtés de chars d'assaut, drones, systèmes radar, missiles et autres pièces d'artillerie, le tout survolé par des hélicoptères et des avions”.

Photo : CVN

L’AFP souligne également que “En amont de cette grande commémoration, Hanoï s'était parée d'innombrables drapeaux rouge à étoile jaune vietnamiens, recouvrant jusqu'aux maisons coloniales héritées des Français”. Selon l’agence française, l'ampleur du défilé a dépassé celle des 50 ans de la libération du Sud, célébrée le 30 avril dernier, qui avait marqué la réunification du pays, ainsi que des 40 ans de l'indépendance.

L’agence américaine AP a, de son côté, décrit les drapeaux vietnamiens couvrant les rues de la capitale : “À ce moment-là, les drapeaux rouges à étoile jaune s’étendaient sur toute la ville, des anciens balcons aux nouvelles tours, dans une atmosphère de célébration”.

L’AP a également signalé la présence des forces d’honneur venus de Chine, de Russie, du Laos et du Cambodge, illustrant l’amitié internationale du Vietnam.

Bloomberg a mis en avant l’engouement du public parfois pret à attendre toute la nuit pour pouvoir assister aux répétitions générales des démonstrations. L’agence a également noté la présence de matériels militaires modernes tels que des drones, des missiles de croisière et des systèmes de défense aérienne, témoignant des efforts d’innovation et d’autonomie du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Les médias japonais ont porté une attention particulière au spectacle qui s’est déroulé à Hanoï, où un impressionnant défilé militaire et des cortèges dynamiques ont célébré l’indépendance.

Le Nikkei Asia a consacré un article approfondi, illustré par des photographies et infographies grand format évocatrices, retraçant le parcours évolutif du Vietnam. L’article s’ouvre sur une image frappante : un soldat vietnamien, marqué par les épreuves mais résolu, brandissant le drapeau national au milieu d’une foule habillée de chemises rouges, accompagnée de vétérans en uniformes verts.

Photo : VNA/CVN

Le journal note que la foule a envahi les rues de Hanoï, vibrant d’un sentiment de fierté pour une nation ayant surmonté des décennies de guerre. À cette occasion, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a lancé un appel solennel à la défense de la souveraineté nationale.

Aujourd’hui, le Vietnam figure parmi les économies les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est. Le quotidien souligne que la population bénéficie largement des réformes économiques, à l’image de la politique du Dôi Moi (Renouveau), qui a considérablement amélioré leurs conditions de vie.

Photo : VNA/CVN

L’agence Reuters (Royaume-Uni) a décrit une ambiance festive à Hanoï, où les habitants ont investi les rues, agitant des drapeaux rouges ornés d’une étoile jaune. Elle rappelle que le Vietnam organise également de nombreuses manifestations à l’occasion de cet anniversaire, parmi lesquelles une exposition retraçant les avancées socioéconomiques célébrant les 80 ans de la Fête nationale.

La presse russe, dont Gazeta Pravda et Kommersant, a insisté sur l’importance politique et sociale de la commémoration, qualifiée de “plus grand défilé depuis des décennies”, avec la participation de forces armées vietnamiennes et étrangères, ainsi que de la Marine nationale avec ses sous-marins et ses frégates.

Le 2 septembre, les médias argentins ont largement relayé le défilé militaire marqué par le 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam. Le journal Resumen Latinoamericano a publié un article mettant en avant la somptueuse décoration de la capitale Hanoï, empreinte d’une atmosphère festive célébrant cet anniversaire historique.

Photo : VNA/CVN

Le journal singapourien The Straits Times a publié un article mettant l’accent sur les démonstrations de matériel militaire lors du défilé et du cortège, illustrant la détermination du Vietnam à moderniser son armée.

Photo : VNA/CVN

Depuis l’Amérique latine, Granma, organe officiel du Parti communiste cubain, a publié plusieurs articles saluant l’unité, la force et la résilience du peuple vietnamien au cours des 80 dernières années.

L’événement a en effet conquis de nombreux touristes étrangers de passage à Hanoï. Des visiteurs étrangers séduits estiment que “C’est comme avoir gagné à la loterie d’être à Hanoï aujourd’hui”.

Trois jeunes Britanniques - Fraser, Connor et Lucas - viennent tout juste d’arriver au Vietnam. Interrogés dès 6 heures du matin, ils s’exclament : “C’est la Fête nationale du Vietnam !” avant d’ajouter : “Nous pensions aller nous reposer à l’hôtel, mais nous allons finalement garder nos bagages avec nous pour ne pas manquer le défilé. C’est trop spécial !”.

Olly, venu de Nouvelle-Zélande, compare l’ambiance à celle des victoires de l’équipe nationale de football vietnamienne qu’il avait vues en vidéo : “Les Vietnamiens sont incroyablement chaleureux. Je ne reste que trois jours, mais je reviendrai l’an prochain pour explorer davantage ce pays magnifique”.

Photo : Bao Hân/CVN

Un groupe de jeunes Anglais - Lily, George et Emily - s’est également plongé dans la fête : “J’ai reçu un chapeau conique en cadeau”, raconte l’une, tandis qu’un autre exhibe fièrement un t-shirt rouge étoilé acheté à Hô Chi Minh-Ville. “On a vraiment gagné à la loterie en arrivant à Hanoï aujourd’hui !”.

Rohan, un Indien de 25 ans, a pris un vol matinal de Hô Chi Minh-Ville pour assister à la parade : “Les gens chantaient dans les rues, portaient des vêtements aux couleurs du drapeau, et certains m’ont même offert des gâteaux. C’était incroyable !”.

Des rues couvertes de drapeaux et de chants, aux démonstrations militaires solennelles et spectaculaires, la Fête nationale du 2 septembre a dépassé le cadre d’une célébration nationale pour devenir un moment de partage avec le monde entier.

À travers la reconnaissance des médias et l’émotion des visiteurs étrangers, l’événement illustre la force de l’unité et de l’amour de la patrie du peuple vietnamien, 80 ans après la naissance de la République.

Mai Quỳnh- Thuy Hà/CVN