Des dirigeants étrangers félicitent le Vietnam pour sa Fête nationale

Photo : VNA/CVN

Le Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao, le Président de l'État, l'Assemblée nationale, le gouvernement du Laos et le Comité central du Front lao pour la construction nationale ont adressé des messages de félicitations au Comité central du Parti communiste du Vietnam, au Président de l'État, à l'Assemblée nationale, au gouvernement du Vietnam et au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

Ces messages rappelaient qu'il y a 80 ans, sous la direction sage et clairvoyante du glorieux Parti communiste du Vietnam, le peuple vietnamien frère a mené une lutte révolutionnaire contre les colonialistes avec un courage, une détermination et des sacrifices extraordinaires pendant des décennies, pour obtenir l'indépendance nationale en 1945. Le Vietnam a poursuivi sa lutte contre les impérialistes, alliant la force du grand bloc d'unité nationale et la puissance de l'époque, ainsi que le soutien international, à l'aspiration ardente du Président Hô Chi Minh : "Rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté".

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants lao ont chaleureusement félicité et salué les victoires du Vietnam, les qualifiant de leçons précieuses et de sources d'encouragement pour le Laos dans l’œuvre de la protection et de la défense nationales, exprimant leur confiance que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, dirigé par le secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam obtiendra de plus grands succès dans la mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti et organisera avec succès le XIVe Congrès national du Parti.

Ils ont souligné la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre le Laos et le Vietnam, fondées par les Présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, comme un atout inestimable et un facteur décisif dans les victoires des deux nations. Les dirigeants lao ont exprimé leur fierté pour cette relation durable, leur gratitude pour le soutien constant du Vietnam et leur engagement à approfondir la solidarité et la coopération pour le bénéfice mutuel.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion spéciale, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping a adressé des messages de félicitations au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et au président de la République, Luong Cuong. Le Premier ministre chinois Li Qiang a adressé un message de félicitations au Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, tandis que Zhao Leji, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, a transmis ses salutations au président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Dans ces messages, les principaux dirigeants chinois ont félicité le Vietnam pour ses réalisations, notamment sa stabilité sociopolitique, sa croissance économique rapide, l'amélioration continue du niveau de vie et son influence régionale et internationale croissante. Ils ont exprimé leur confiance que, sous la direction ferme du Comité central du Parti communiste du Vietnam, le Vietnam poursuivra sa marche vers un socialisme adapté à sa situation nationale, organisera avec succès le XIVe Congrès national du Parti et progressera fortement vers les "objectifs des deux centenaires" à l'occasion des anniversaires de la fondation du Parti et du pays.

Photo : VNA/CVN

Concernant les relations bilatérales, les principaux dirigeants chinois ont souligné qu'au cours des 75 ans écoulés depuis l'établissement des relations diplomatiques, l'amitié traditionnelle, fondée sur la camaraderie et la fraternité, personnellement construite et nourrie par les générations précédentes de dirigeants, n'a cessé de se développer. La Chine considère le Vietnam comme une priorité dans sa diplomatie de voisinage et se tient prête à travailler avec lui pour que le 75e anniversaire des relations diplomatiques et l'Année des échanges humanistes soient l'occasion de renforcer l'amitié traditionnelle, d'approfondir la solidarité et la coopération, et de promouvoir le partenariat de coopération stratégique global entre les deux pays, rendant ainsi ces relations plus concrètes et plus profondes, apportant des avantages concrets aux peuples des deux nations et contribuant à la paix et au progrès de l'humanité.

Le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni ; le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat, Hun Sen ; le président de l'Assemblée nationale, Khuon Sudary et le Premier ministre Hun Manet ont adressé des messages de félicitations au secrétaire général du Parti, Tô Lâm ; au président Luong Cuong, au Premier ministre Pham Minh Chinh et au président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Photo : VNA/CVN

Dans leurs messages, les dirigeants mongols ont félicité le Vietnam pour les remarquables réalisations du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens au cours des 80 dernières années en matière de construction et de développement nationaux. Ils se sont déclarés confiants que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le peuple vietnamien continuera d'accumuler des succès encore plus grands, contribuant ainsi à l'édification d'une nation prospère et au renforcement de son statut international.

À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères du Laos, Thongsavanh Phomvihane, le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, Bounleua Phandanouvong, le ministre des Affaires étrangères de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, et le ministre des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, Choe Son Hui, ont également adressé des lettres et des messages de félicitations au ministre des Affaires étrangères par intérim, Lê Hoài Trung.

