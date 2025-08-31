De la faim à la puissance économique : 80 ans de transformation vietnamienne

D’un pays pauvre, le Vietnam a connu une croissance fulgurante en 80 ans depuis son indépendance. Son économie s’est hissée au 33 e rang mondial. Le pays ambitionne de figurer parmi les nations développées à revenu élevé à l’horizon 2045.

En 1945, l’économie nationale était exsangue, des millions de personnes étaient mortes de faim à cause des calamités naturelles et des politiques drastiques imposées par le Japon fasciste. Dans ce contexte, le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh (Hanoï), sous le drapeau rouge orné de l’étoile jaune, le Président Hô Chi Minh proclama la Déclaration d’indé-pendance donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, affirmant que : "Le Vietnam a le droit d’être libre et indépendant et, de fait, est devenu un pays libre et indépendant".

Après ce moment historique, outre l’organisation urgente des premières élections générales afin que tous les Vietnamiens exercent leur droit de maître, le gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam donna la priorité à trois grandes luttes : éradiquer la faim, combattre l’ignorance et repousser les envahisseurs. À cette époque, le Trésor public était presque vide, mais le patriotisme, la haine des envahisseurs étrangers et la confiance envers le Parti et le gouvernement étaient intacts et puissants.

Toutes les politiques de lutte contre la faim et l’ignorance mises en place par le Parti bénéficièrent d’un soutien total de la population. Les résultats furent remarquables : en seulement trois mois, de septembre à décembre, la superficie des cultures vivrières fut multipliée par trois. Grâce à cette augmentation, le pays parvint presque à éradiquer la famine.

Parallèlement, le gouvernement promulgua des mesures visant à stabiliser les finances nationales, notamment l’émission d’une monnaie propre, remplaçant entièrement la piastre indochinoise diffusée par les colonialistes français.

Renaître de ses cendres

Malgré les difficultés causées par la guerre d’agression des colonialistes français, l’économie vietnamienne progressa pas à pas grâce à des politiques justes. Elle joua un rôle crucial en fournissant les ressources nécessaires à la résistance nationale contre les envahisseurs français, se concluant par la Victoire historique de Diên Biên Phu. Celle-ci contraignit la France à signer les Accords de Genève, mettant fin à la présence militaire française en Indochine.

Les colonialistes français partis, l’impérialisme américain prit le relais en soutenant le régime fantoche du Sud, avant de s’impliquer rapidement et directement sur le plan militaire, appliquant des politiques d’agression contre le Vietnam. Ainsi, à partir de 1954, le pays adopta une double stratégie : construire le socialisme au Nord tout en menant la résistance contre l’impérialisme américain et ses alliés au Sud. Les États-Unis intensifièrent leurs attaques avec l’intention de "ramener le Nord du Vietnam à l’âge de pierre", cherchant à étouffer une économie encore fragile.

Pourtant, les bombardements américains ne parvinrent pas à briser la détermination du Parti, du peuple et de l’armée du Vietnam ; au contraire, ils renforcèrent la volonté collective de développer l’économie et de chasser les Américains du pays. Dans tout le Nord, de vastes campagnes d’émulation patriotique et de stimulation de la production furent lancées et saluées, telles que “Song Duyên Hai” (Vagues côtières), “Gio Dai Phong” (Grand vent), ou encore “Ba dam dang” (Trois tâches à accomplir activement). Grâce à ces efforts, le Nord devint une arrière-base solide, contribuant largement à la grande victoire du 30 avril 1975 qui permit la libération totale du Sud et la réunification nationale.

Une fois la paix revenue, tout le peuple se réjouit de pouvoir construire le socialisme à l’échelle nationale. Cependant, l’économie dut affronter les lourdes séquelles de la guerre et les politiques d’embargo imposées de l’extérieur. Les bombes et munitions non explosées laissées sur les terres agricoles et forestières provoquèrent la mort ou blessèrent des dizaines de milliers de personnes, souvent issues de la principale force de travail familiale. Par ailleurs, certaines politiques économiques inadaptées à la réalité entraînèrent de nombreuses difficultés, allant jusqu’à provoquer une crise dans ce secteur.

Pour remédier à cette situation, le Parti vietnamien décida, en 1986, de mettre en œuvre les politiques de Dôi moi (Renouveau), misant sur un mécanisme de marché à orientation socialiste, ainsi que sur l’ouverture et l’intégration internationale. Ces choix audacieux permirent de mobiliser les ressources nécessaires au développement socio-économique. L’économie nationale sortit progressivement de la crise pour s’orienter vers la stabilité et la croissance.

Une nation développée à revenu élevé

Aujourd’hui, l’économie vietnamienne se classe au 33e rang mondial avec un PIB de 476,3 milliards de dollars, faisant du pays l’une des 20 premières économies mondiales en matière de commerce et d’attractivité pour les investissements. Le Vietnam est également l’une des économies les plus ouvertes, avec 17 accords de libre-échange signés, dont plusieurs de nouvelle génération.

Particulièrement, alors que l’économie mondiale a plongé dans la récession et subi une forte inflation en raison de la pandémie de COVID-19, le Vietnam s’est distingué comme un exemple à l’échelle internationale, grâce aux politiques appropriées mises en place par le Parti et le gouvernement, tant pour lutter contre la pandémie que pour stabiliser l’économie nationale.

Le pays est à l’aube d’une nouvelle étape cruciale pour dépasser le "piège du revenu intermédiaire" et devenir une nation développée, dotée d’une industrie moderne et d’un revenu élevé.

Néanmoins, les défis sont considérables : les anciens modèles de développement montrent leurs limites, la 4e révolution industrielle transforme profondément tous les aspects de la vie socio-économique, et l’économie mondiale est plus fragile que jamais en raison de la rupture des chaînes d’approvisionnement, causée par les pandémies, les catastrophes naturelles, les conflits commerciaux et les tensions militaires.

Le Parti et le gouvernement vietnamiens mobilisent toutes les ressources disponibles pour exploiter les avantages et transformer les défis en opportunités. Au deuxième trimestre 2025, le PIB national a progressé de 7,96 en variation annuelle. Cette performance offre des bases solides pour atteindre l’objectif de croissance de 8% cette année, voire à deux chiffres dans les années à venir.

