Vietnam - AFD : Trente ans de partenariat pour un développement durable

L'Agence française de développement (AFD) accompagne le Vietnam depuis 30 ans, une période qui a vu le pays se hisser de la catégorie des nations les moins avancées à celle des pays à revenu intermédiaire. À l'aube d'une nouvelle ère, son directeur adjoint Hugo Pierrel éclaire les succès passés et les priorités futures, soulignant l'engagement de cet agence français en faveur de la transition écologique et d'une croissance inclusive ici au Vietnam.

>> Coopération franco-vietnamienne dans le secteur ferroviaire

>> L’AFD soutient Bac Kan pour faire face au changement climatique

>> L'AFD souligne les progrès impressionnants du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Selon le directeur adjoint de l’AFD, Hugo Pierrel, au cours des 80 dernières années, le Vietnam a traversé "une trajectoire de développement socio-économique exceptionnelle". Passé d'un pays moins avancé (PMA) à un pays à revenu intermédiaire, il s'apprête, d'ici 2027, à atteindre le statut de "pays à revenu intermédiaire de la frange supérieure". Cette ascension fulgurante, qui s'est traduite par une réduction de la pauvreté extrême de 45% à moins de 20%, a été rendue possible par des réformes structurelles et une croissance durable.

Pour Hugo Pierrel, cette réussite du Vietnam est le fruit d'une combinaison de facteurs. Le pays a "investi dans un certain nombre de facteurs clés", notamment l'accès quasi universel à l'énergie, à l'eau et à l'éducation. À cela s'ajoute "une politique de gestion économique et de gestion des finances publiques quasi exemplaire", qui a renforcé la confiance des partenaires internationaux. L'ouverture au commerce mondial, en favorisant les exportations agricoles et les investissements directs étrangers, a également joué un rôle déterminant.

Photo : AFD/CVN

L'AFD a su s'adapter aux besoins changeants du Vietnam au fil des décennies. Depuis 1994, elle a débloqué plus de 3,2 milliards d'euros de financement et a traversé trois phases majeures d'intervention. La première s'est concentrée à l'origine sur le secteur agricole et agro-industriel, en soutenant des filières comme le riz, le thé ou le café, qui ont fait du Vietnam un acteur mondial. La deuxième phase, à partir des années 2000, a marqué un virage vers les infrastructures économiques, avec des projets dans l'énergie, les ports, les transports ferroviaires et urbains, dont la ligne de métro de Hanoï. Enfin, la troisième période, initiée par les Accords de Paris en 2015, a placé le financement de la lutte contre le changement climatique au cœur de la stratégie de l'AFD.

Photo : VNA/CVN

Photo : AFD/CVN

Le mandat de l'AFD au Vietnam est désormais clair : soutenir le pays dans son engagement de neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour ce faire, l'agence se concentre sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Côté atténuation, l'AFD est un acteur majeur de la transition énergétique, un secteur pour lequel le Vietnam a pris des engagements ambitieux. L'agence soutient le Plan d'électricité VIII et travaille en étroite collaboration avec des partenaires comme EVN.

Parmi les projets phares, M. Pierrel cite le financement d'extensions de centrales hydroélectriques, avec comme exemple celles de Yali ou de Hoa Binh, "des infrastructures qui vont délivrer des centaines de mégawatts d'énergie renouvelable, et à ce titre contribuent très largement à la transition énergétique". Le financement de la centrale de Bac Ai, un projet de stockage vert, est un autre exemple de l'engagement de l'AFD pour le secteur.

Photo : VNA/CVN

Côté adaptation, l'AFD s'investit auprès de plus de 15 provinces vietnamiennes, en particulier dans la gestion de l'eau, des inondations et de l'érosion côtière. Ces interventions sont vitales pour un pays fortement exposé aux aléas climatiques. En parallèle de ces financements, l'AFD insiste sur l'importance du dialogue sur les politiques publiques, notamment le cadre réglementaire et les procédures, pour renforcer les capacités de ses partenaires et optimiser l'impact de ses projets. Un objectif qui se traduit par des programmes de recherche comme GEMMES et des partenariats "de pair à pair" entre des acteurs français et vietnamiens, tels qu'EDF et EVN, EVNNPT et RTE (Réseau de transport d'électricité) de France, ou la région Île-de-France et la ville de Hanoï.

Malgré l'efficacité de la coopération, des défis persistent. La gestion des questions foncières est l'un des principaux obstacles. "Les sujets de compensation, de réinstallation des populations (...) engendrent souvent des retards", reconnaît le directeur adjoint de l'AFD. Les procédures d'approbation et de mise en œuvre des projets, bien que rigoureuses, peuvent également être longues. Toutefois, M. Pierrel salue les efforts du gouvernement qui, depuis 18 mois, a entrepris des réformes pour "fluidifier les approbations de projets et leur mise en œuvre". Un autre enjeu émergent est l'intégration de la biodiversité dans les analyses de projets, un domaine où l'AFD souhaite élever le niveau d'exigence pour un impact minimal.

La réforme administrative lancée en 2025 au Vietnam, décrite par M. Pierrel comme une "révolution", est une opportunité majeure pour le pays. Pour atteindre son objectif de devenir un pays à revenus élevés d'ici 2045, le Vietnam devra décarboner davantage, renforcer sa résilience au changement climatique et investir massivement dans les infrastructures stratégiques. M. Pierrel souligne également l'importance d'investir dans les ressources humaines et la formation pour accroître la productivité.

Photo : VNA/CVN

À long terme, la réussite de ces ambitions dépendra de la "prévisibilité de l'action publique", essentielle pour attirer les investissements privés, et de l'approfondissement des marchés de capitaux pour financer l'économie de manière durable. En conclusion, l'AFD se positionne comme un partenaire "prêt à soutenir le Vietnam" dans l'ensemble de ces défis, en misant sur le transfert de savoir et de technologie pour que le pays puisse continuer à produire "plus de valeur ajoutée" et à consolider sa croissance.

Hông Anh/CVN