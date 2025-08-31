Président Hô Chi Minh : symbole de l’aspiration à l’indépendance et à la liberté

En août 1945, la Révolution menée par le peuple vietnamien sous la direction du Président Hô Chi Minh mit fin à près d’un siècle de domination coloniale et féodale. Huit décennies plus tard, son héritage, mêlant stratégie, humanisme et vision, continue d’éclairer la voie du Vietnam.

Photo : Archives/VNA/CVN

L’indépendance conquise en août 1945 n’est pas le fruit d’un élan soudain, mais l’aboutissement d’un long processus de préparation méthodique. Dès 1911, le jeune Nguyên Tât Thành, mû par l’ardent désir de sauver sa Patrie, quitte le Vietnam. Trente années d’errance à travers le monde lui permettent de comparer divers systèmes politiques et sociaux. Sous le nom de Nguyên Ai Quôc, il trouve enfin la voie qui, selon lui, seule peut libérer le pays : la révolution prolétarienne.

Le 3 février 1930, à Hong Kong (Chine), il préside la conférence de fondation du Parti communiste vietnamien, jetant les bases d’une solide organisation politique pour la révolution vietnamienne. Avec le premier programme politique élaboré par le dirigeant, composé du Programme abrégé et de la Stratégie abrégée du Parti, la question nationale est placée au premier plan. Ces documents importants évaluent correctement la nature de la société coloniale et semi-féodale du Vietnam, et indiquent le conflit fondamental et principal entre la nation vietnamienne et les colonialistes envahisseurs. En même temps, ils déterminent l’orientation de développement, la stratégie et la tactique de la révolution vietnamienne à mettre en œuvre par la force de la grande union de toute la nation, sous la direction du Parti communiste vietnamien.

Fin 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale bouleverse l’équilibre mondial et que l’Indochine subit à la fois l’occupa-ion française et japonaise, Nguyên Ai Quôc estime que le moment est venu d’agir.

En janvier 1941, il rentre au pays et fonde, à Cao Bang en mai, le Front pour l’indépendance du Vietnam (Viêt Minh), rassemblant toutes les forces patriotiques, au-delà des partis, religions ou origines ethniques. Ce Front devient le noyau dirigeant des masses, conduisant à la victoire de la Révolution d’Août 1945.

Saisir l’instant décisif

La Révolution d’Août n’aurait pas triomphé sans la capacité exceptionnelle de Hô Chi Minh à lire les événements et à saisir l’instant opportun. Début 1945, l’élan patriotique est à son apogée. Les forces révolutionnaires disposent déjà de zones libérées et d’une armée en formation. Toutes les forces sont prêtes au combat.

Sur le plan international, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Après le coup de force du 9 mars 1945 où les fascistes japonais s’emparent de l’Indochine française, puis leur capitulation devant les alliés à la mi-août, le gouvernement fantoche local est paralysé. Cette crise politique traverse toute l’Indochine et crée une occasion extraordinairement favorable pour la révolution vietnamienne de rendre le pouvoir au peuple.

Photo : Archives/VNA/CVN

Avec sa perspicacité politique aiguë, le Président Hô Chi Minh perçoit que “Le moment propice est venu, peu importent les sacrifices, même si nous devons embraser la cordillère de Truong Son, nous devons absolument conquérir l’indépendance”.

Face à cette opportunité “unique en son genre”, le 13 août 1945, le Comité national d’insurrection est créé et publie immédiatement l’Ordre d’insurrection générale dans tout le pays, mobilisant toutes les forces révolutionnaires prêtes à l’action.

Du 13 au 15 août 1945, le Parti organise, à Tân Trào (province de Tuyên Quang, Nord), un Congrès national pour décider de l’insurrection générale. Confirmant le consensus du Comité central du Parti avec l’analyse percutante de Hô Chi Minh, la conférence, établit les plans pour chaque localité et réaffirme le principe du leadership intégral du Parti à ce moment crucial.

Le 16 août, le Congrès national du peuple, réunissant à la maison communale de Tân Trào des délégués de toutes les régions, ratifia la décision de soulèvement, adopte dix grandes politiques du Viêt Minh et élit le Comité de libération nationale présidé par Hô Chi Minh.

Deux jours plus tard, l’Appel à l’insurrection générale de Hô Chi Minh est envoyé au peuple : “L’heure décisive pour le destin de notre nation est arrivée. Compatriotes de tout le pays, levez-vous et libérez-vous par votre propre force! Nous ne pouvons plus attendre”. Ce message embrase le cœur de millions de patriotes.

Du 14 au 28 août 1945, ce mouvement s’étend rapidement à travers tout le pays. Le point culminant est la prise du pouvoir passé simple réussie à Hanoï (19 août), puis à Huê (23 août) et Saïgon (25 août). En moins de deux semaines, le pouvoir révolutionnaire est établi dans la majorité des provinces et villes.

La victoire éclatante de la Révolution d’Août ne fut pas seulement l’aboutissement d’une préparation patiente ; elle illustra l’art suprême de “saisir le moment”, union rare de stratégie, de souplesse et d’audace. Hô Chi Minh qui non seulement voit l’opportunité, mais prépare aussi toutes les conditions pour une victoire complète au moment décisif.

Les prémices d’un nouvel État

Le 2 septembre 1945, devant des dizaines de milliers de personnes massées sur la place Ba Dinh, à Hanoï, Hô Chi Minh proclame la Déclaration d’indépendance donnant naissance à la République démocratique du Vietnam : “Le Vietnam a le droit d’être libre et indépendant et, de facto, est devenu un pays libre et indépendant. Le peuple vietnamien, dans son ensemble, est décidé à mobiliser toutes ses forces spirituelles et matérielles, à sacrifier sa vie et ses biens pour garder son droit à la liberté et l’indépendance”. Ainsi naît la République démocratique du Vietnam, ouvrant une ère nouvelle : celle de l’indépendance et de la liberté.

Hô Chi Minh sut allier vision stratégique, foi inébranlable dans l’indépendance nationale et sens aigu du moment historique. Pour lui, “rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté”; aucun compromis ne devait entamer la souveraineté.

Convaincu que la force réside dans le peuple, il réveilla la puissance de la solidarité nationale, facteur décisif du succès de la Révolution d’Août. Cette pensée demeure le fondement de la construction de la solidarité nationale actuelle.

Maître dans l’art de “saisir l’instant”, il lança l’insurrection d’août 1945, quelques jours seulement après la capitulation du Japon. Une leçon stratégique d’une valeur durable, particulièrement pertinente dans le contexte actuel d’intégration internationale.

Dès la victoire acquise, Hô Chi Minh tendit la main à toutes les forces, y compris celles issues de l’ancien régime. L’objectif n’était pas la vengeance, mais l’unité pour reconstruire le pays, assurant ainsi la stabilité rapide du jeune État.

Pour lui, les dirigeants doivent “vivre près du peuple, le comprendre, apprendre de lui et lui rendre des comptes”. Cette philosophie, qui place l’individu au cœur de l’action politique, reste d’une actualité brûlante dans la construction d’un État de droit au service des citoyens.

La Révolution d’Août est un sommet de l’histoire vietnamienne, fruit de l’intelligence politique et de la vision de Hô Chi Minh. Quatre-vingts ans plus tard, son message demeure clair : un pays qui unit son peuple autour d’une cause juste, sait lire les signes du temps et reste fidèle à ses idéaux peut surmonter tous les obstacles.

De l’ombre des montagnes de Cao Bang aux flots humains de la place Ba Dinh, l’histoire de 1945 rappelle que la liberté n’est jamais donnée : elle se conquiert, se défend, et se vit au quotidien. Dans ce combat, l’héritage de Hô Chi Minh reste une lumière qui ne s’éteint pas.

DAN THANH/CVN