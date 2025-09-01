Vietnam - France : une amitié fidèle, un partenariat d’avenir

À l’occasion des 80 ans de la Fête nationale du Vietnam, l’ambassadeur de France à Hanoï, Olivier Brochet, a salué l’histoire commune et les progrès remarquables du pays, tout en appelant à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines clés.

À l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre), quelles émotions et impressions souhaitez-vous partager ?

Ces célébrations rappellent un moment fondateur de l’histoire vietnamienne, marqué par la volonté d’indépendance et la détermination d’un peuple à tracer son propre destin. Elles portent une forte charge émotionnelle et témoignent d’une mémoire collective toujours vivante. C’est aussi l’occasion de mesurer le chemin parcouru en 80 ans et de souligner l’attachement profond du peuple vietnamien à sa souveraineté et à ses valeurs fondamentales.

Quelle est, selon vous, la portée profonde de la Fête nationale du Vietnam ?

Elle symbolise la capacité d’un pays à prendre en main son avenir, à affirmer son autonomie et à préserver son unité. Elle rappelle que le développement socio-économique du Vietnam s’inscrit dans la continuité de cet esprit fondateur, tout en s’ouvrant résolument au monde. Cette cohésion nationale est un atout majeur pour relever les défis contemporains et construire l’avenir.

Comment la France perçoit-elle les transformations du Vietnam ces dernières années ?

Le Vietnam a connu des avancées remarquables, tant sur le plan économique que dans ses politiques publiques. Sa croissance s’accompagne d’investissements dans la formation, l’innovation et les infrastructures. La transition énergétique, la modernisation administrative, le renforcement du système éducatif et l’ouverture aux échanges internationaux illustrent une transformation profonde.

La visite d’État au Vietnam du président français Emmanuel Macron en mai dernier, première étape de sa tournée asiatique dans le cadre de la stratégie Indopacifique, a souligné le rôle central du Vietnam dans notre vision régionale. Les priorités évoquées au Dialogue Shangri-La - paix et sécurité, connectivité, développement durable - trouvent ici un écho direct. Pour la France, partenaire de longue date, c’est une évolution que nous observons avec admiration et que nous souhaitons accompagner activement.

En quoi les grandes célébrations comme la Fête nationale contribuent-elles au renforcement des échanges culturels et de la compréhension mutuelle ?

Ces moments symboliques offrent un espace de dialogue et de partage. Ils permettent de mieux comprendre l’histoire, les valeurs et les aspirations de l’autre. Pour la France et le Vietnam, ils rappellent les liens d’amitié et de confiance qui nous unissent, tout en mettant en lumière des projets concrets dans les domaines culturels, éducatifs, scientifiques et économiques. Ces commémorations enrichissent la relation bilatérale en lui apportant une dimension humaine et mémorielle complémentaire aux coopérations techniques et institutionnelles.

Quelles initiatives l’ambassade de France a-t-elle prises ou prévoit-elle de lancer pour renforcerles liens franco-vietnamiens, notamment à l’occasion de ces moments hautement symboliques ?

En mai dernier, la visite d’État du président Emmanuel Macron au Vietnam a été marquée par un geste fort : la plantation, avec le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, d’un arbre de l’amitié dans l’enceinte du Palais présidentiel, à proximité du lieu historique de la proclamation de l’indépendance. Ce symbole reflète notre volonté d’ancrer notre relation dans la durée.

L’ambassade participe régulièrement aux événements officiels, organise des programmes culturels et éducatifs, et valorise les partenariats franco-vietnamiens dans des domaines clés comme la santé, l’innovation, la formation ou encore la transition énergétique. Dans les mois à venir, d’autres initiatives conjointes seront lancées dans le cadre de l’Année de l’innovation France - Vietnam, ainsi que des échanges universitaires et scientifiques renforcés.

À l’occasion de cette célébration nationale, quel message souhaitez-vous transmettre au peuple vietnamien et à la communauté française présente dans le pays ?

Je souhaite adresser mes plus chaleureuses félicitations au peuple vietnamien pour le 80e anniversaire de sa Fête nationale. C’est un moment d’unité et de fierté, qui honore la force des valeurs fondatrices du pays. La France se tient aux côtés du Vietnam comme amie et partenaire, prête à bâtir ensemble des projets porteurs de prospérité, de stabilité et de durabilité.

À la communauté française au Vietnam, je veux dire combien leur engagement et leur contribution quotidienne au rapprochement entre nos deux pays sont précieux et profondément appréciés.

Propos recueillis par Câm Sa/CVN











