Une experte russe salue les réalisations impressionnantes du Vietnam depuis le Renouveau

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025), la correspondante de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Moscou s’est entretenue avec Valeria Vershinina, directrice adjointe du Centre ASEAN relevant de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO), rattaché au ministère russe des Affaires étrangères.

Selon Valeria Vershinina, la politique de Renouveau (Đổi Mới), lancée en 1986, constitue un jalon majeur dans le parcours de développement du Vietnam au cours des huit dernières décennies. Cette réforme profonde a permis au pays d'enregistrer des résultats remarquables dans les domaines économique et social, malgré les défis croissants de la conjoncture géopolitique mondiale.

Elle souligne que le Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam affiche une croissance stable et soutenue, tandis que le revenu par habitant a presque doublé. Le taux de pauvreté a fortement reculé pour descendre à moins de 3%, traduisant une nette amélioration des conditions de vie. Les Vietnamiens jouissent aujourd’hui d’un meilleur accès aux soins de santé, avec une réduction de la mortalité et une augmentation de l’espérance de vie.

Toujours d’après l’experte russe, le processus d’urbanisation, la montée en puissance du système éducatif et l’intégration accrue du Vietnam à l’économie mondiale ont contribué à des avancées notables en matière de droits de l’homme, notamment dans les domaines de la protection de l’environnement, des droits des minorités ethniques et de l’égalité des sexes. Elle note également le dynamisme de la jeunesse vietnamienne dans les initiatives sociales, qualifiant cette génération de ressource précieuse pour l’avenir du pays.

Concernant le développement durable, Valeria Vershinina estime que le Vietnam accorde une priorité claire à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, en particulier dans l’accès à l’énergie propre et abordable. Le gouvernement vietnamien mise résolument sur les énergies renouvelables, avec un grand nombre de projets en cours, faisant du pays l’un des leaders en Asie du Sud-Est dans ce domaine.

Sur le plan international, elle souligne que le Vietnam accroît sa contribution aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, notamment en Afrique. Le pays est exemplaire dans l’envoi de femmes soldats et agentes de la paix, contribuant ainsi à l’équilibre de genre dans les missions onusiennes.

Valeria Vershinina rappelle également que le Vietnam est un acteur actif de l’Accord de Paris sur le climat de 2015, avec un engagement clair à réduire ses émissions de 43,5% d’ici 2030. Des stratégies nationales sont en cours d’élaboration pour renforcer la protection des écosystèmes marins, des océans et des zones insulaires.

"Le respect de ces engagements permettra au Vietnam non seulement d’améliorer le niveau de vie de sa population, mais aussi de renforcer la durabilité environnementale du pays", a conclu Valeria Vershinina, exprimant sa conviction que le Vietnam est sur la bonne voie pour devenir un pays à revenu élevé d’ici 2050.

