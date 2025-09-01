Le Vietnam fête ses 80 ans d’indépendance en grande pompe

Défilé militaire, ferveur populaire et projets ambitieux. Le Vietnam célèbre les 80 ans de sa Révolution d’Août et de sa Fête nationale dans une atmosphère de fierté et d’élan vers l’avenir.

>> Le Vietnam célèbre ses réalisations exceptionnelles dans tous les domaines

Photo : VNA/CVN

Chaque année, la Fête nationale transcende la simple commémoration pour devenir une célébration vibrante de l’âme et de la fierté vietnamiennes. En 2025, l’événement revêt une importance historique d’autant plus qu’il marque le 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la proclamation de l’indépendance de la République démocratique du Vietnam par le Président Hô Chi Minh, le 2 septembre 1945, sur la place Ba Đình à Hanoï.

La cérémonie officielle débutera à 06h30 le 2 septembre 2025 par une procession aux flambeaux traditionnelle, des tirs de canons d’honneur et un passage aérien de l’armée de l’air en signe de salut. Les dirigeants du Parti et de l’État s’adresseront ensuite à une foule d’environ 30.000 participants, dans une atmosphère de ferveur patriotique et de cohésion nationale.

Le point d’orgue sera le grand défilé militaire et civil : plus de 16.000 soldats y prendront part, aux côtés - pour la première fois - d’un contingent de 50 Vietnamiens d’outre-mer venus de 18 pays et territoires.

Photo : VNA/CVN

Le défilé se déroulera dans l’ordre suivant : la garde d’honneur ; les unités à pied ; les véhicules militaires, l’artillerie et les véhicules spéciaux de la police ; les forces armées navales (avec retransmission d’images sur la place Ba Ðình) ; les groupes populaires ; et enfin les délégations du secteur culturel et sportif.

Quant aux manifestations populaires, elles incarneront la grande unité nationale, rassemblant les 54 groupes ethniques du pays, des anciens combattants, des ouvriers, des agriculteurs, des intellectuels, des entrepreneurs, des femmes et des jeunes. Plus qu’un simple défilé, cette parade grandiose tissera un lien entre les racines profondes de l’histoire vietnamienne et la vision d’une nation moderne, ouverte et fière de son indépendance.

Cette édition spéciale prendra une dimension internationale avec la présence prévue de quatre contingents militaires étrangers, venus défiler aux côtés des forces armées vietnamiennes. La Chine, la Russie, le Laos et le Cambodge ont ainsi confirmé l’envoi de délégations, illustrant la solidité des liens historiques et stratégiques qui les unissent au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

La célébration du 80e anniversaire de la Révolution d’Août sera aussi l’occasion pour le pays d’exprimer sa reconnaissance envers ses partenaires internationaux, dont le soutien a été déterminant tant dans la victoire de la Révolution d’Août que dans le développement national.

Lors d’une conférence de presse tenue le 22 août à Hanoï, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a indiqué que plus de 20 délégations de partis politiques et 8 délégations militaires étrangères avaient confirmé leur présence. Cette participation reflète le poids diplomatique croissant du Vietnam et l’intérêt que suscite son parcours auprès des peuples progressistes.

Le ministère a également convié de nombreux journalistes étrangers, leur offrant l’opportunité d’observer directement les réalisations du pays et de mieux comprendre les enjeux de cette commémoration.

À l’occasion du 80e anniversaire de sa Fête nationale, le Vietnam ne se contente pas de célébrer son passé : il affirme avec force sa vision de l’avenir. Ce jalon historique est marqué par le lancement ou l’inauguration de 250 projets majeurs, répartis dans les 34 villes et provinces, pour un investissement total de 1.280.000 milliards de dôngs (environ 48,7 milliards de dollars). Portés à 63% par des fonds non publics, ces chantiers couvrent des secteurs stratégiques allant des infrastructures aux technologies avancées, en passant par l’énergie, la culture et l’innovation.

Photo : VEC/CVN

Parmi les réalisations emblématiques figure le Centre national des expositions, un complexe monumental de plus de 900.000 m², achevé en un temps record de dix mois. Conçu pour accueillir des événements politiques, économiques, culturels et touristiques de portée nationale et internationale, il s’impose déjà comme un nouveau symbole architectural de la capitale.

Son joyau, la salle Kim Quy (Tortue d’or), inspirée de la légende de la tortue sacrée de la citadelle de Cô Loa, est désormais reconnue comme la plus grande salle d’exposition circulaire au monde. Avec ses 130.000 m² de superficie intérieure et ses 56 m de hauteur, elle incarne à la fois l’héritage culturel vietnamien et l’audace technologique contemporaine.

Photo : VEC/CVN

Du 28 août au 5 septembre, cette merveille architecturale accueille l’exposition “80 ans de parcours pour l’Indépendance - la Liberté - le Bonheur”. Un événement politico-culturel majeur qui retrace les grandes étapes de la construction nationale, tout en mettant en lumière les ambitions du pays pour les décennies à venir.

Ces projets traduisent l’objectif du Vietnam d’atteindre une croissance économique supérieure à 8% en 2025, tout en consolidant son intégration régionale et internationale. Ils témoignent d’une volonté affirmée de bâtir un avenir durable, innovant et inclusif, à la hauteur des aspirations de sa population et des défis du XXIe siècle.

Depuis plusieurs semaines, la capitale se pare de drapeaux, fanions, affiches et bannières aux couleurs de la Révolution d’Août et de la Fête nationale. Expositions, projections 3D, spectacles traditionnels et marchés ethniques animent ses quartiers dans une ambiance festive.

Photo : VNA/CVN

Un large éventail d’activités culturelles est proposé, dont l’exposition thématique “Plume acérée, cœur loyal” à la Maison centrale de Hỏa Lò, mettant en lumière la résilience des révolutionnaires vietnamiens. D’autres expositions consacrées à la police populaire et des performances mêlant peinture, arts numériques et traditions scéniques se tiennent sur des sites emblématiques tels que le lac Hoàn Kiêm, la Cité impériale de Thang Long et le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Les festivités se poursuivent avec des projections 3D spectaculaires retraçant les grandes étapes de l’histoire nationale. Des marchés hauts en couleur célèbrent les cultures ethniques, tandis que plusieurs musées ouvrent leurs portes gratuitement du 1ᵉʳ au 3 septembre pour accueillir un public large, local comme international.

Pour faire face à l’afflux de visiteurs, Hanoï déploie un dispositif logistique renforcé : 3.761 établissements d’hébergement, totalisant plus de 71.000 chambres, sont mobilisés, avec des offres promotionnelles dans les hôtels haut de gamme. Les transports publics sont également étoffés, avec 1.000 bus supplémentaires mis en circulation pour fluidifier les déplacements durant les célébrations.

Photo : VNA/CVN

Plus de 8.800 jeunes bénévoles, sélectionnés pour leur engagement et leur sens du service, assurent l’accueil, la logistique, la sécurité et l’assistance, incarnant le dynamisme et la responsabilité de la jeunesse vietnamienne.

La ville prévoit également des aides gratuites pour les participants au défilé : distribution d’eau potable, rations alimentaires et services de bus dédiés aux personnes âgées et aux visiteurs souhaitant assister aux grandes célébrations.

Cette cérémonie d’envergure célèbre à la fois la mémoire des héros et la solidarité internationale, incarnant la fierté d’un Vietnam résolument tourné vers l’avenir.

Thúy Hà/CVN