La Révolution d’août 1945 : L’aube d’un Vietnam libre et indépendant

Il y a 80 ans, la Révolution d’août et la Déclaration d’indépendance du 2 septembre 1945 par le Président Hô Chi Minh, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, bouleversaient l’histoire du pays. Retour sur un tournant majeur qui inspira des générations et fit vibrer les peuples colonisés du monde entier.

La Révolution d’août 1945 demeure l’une des pages les plus glorieuses de l’histoire vietnamienne. En quelques jours, un peuple longtemps asservi brisa les chaînes du colonialisme, renversa un régime féodal et reprit en main son destin.

Ce succès historique fut le fruit d’années de lutte opiniâtre, menée sous la direction du Parti communiste vietnamien. Dès les années 1930, les soulèvements populaires - notamment le mouvement Soviet Nghê Tinh - forgèrent une expérience révolutionnaire solide. Cette maturité politique allait se révéler décisive au moment crucial.

En mars 1945, le coup de force japonais contre les Français fit vaciller l’ordre colonial. Le Parti communiste, avec une clairvoyance stratégique remarquable, publia alors la directive historique “Japon et France se tirent dessus, passons à l’action”, identifiant l’ennemi principal et appelant à intensifier la lutte pour l’indépendance.

En mai 1945, Hô Chi Minh quitta la grotte de Pac Bo pour rejoindre Tân Trào, future “capitale” de la zone libérée. Là, l’appareil révolutionnaire se renforça, les forces armées se préparèrent, et l’attente d’un moment décisif galvanisa les militants.

Ce moment arriva en août 1945, lorsque le Japon capitula face aux alliés. Saisissant cette fenêtre historique, le Parti convoqua la conférence nationale à Tân Trào, lança l’ordre d’insurrection générale et forma un Comité national de soulèvement. Le 18 août, Hô Chi Minh lança un appel solennel à tout le peuple : “L’heure décisive pour le destin de notre nation est arrivée”.

En quelques jours, les manifestations et prises de contrôle d’édifices publics se multiplièrent à travers le pays. De Hanoï à Huê, de Saïgon aux campagnes reculées, le soulèvement prit l’ampleur d’une tempête. Les victoires dans les trois grandes villes accélérèrent l’effondrement de l’ancien pouvoir.

Photo : Archives/VNA/CVN

En moins de quinze jours, du 14 au 28 août, l’insurrection triompha sur tout le territoire. Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh, le Président Hô Chi Minh, au nom du gouvernement provisoire, proclama solennellement devant l’ensemble de la nation et du monde entier : “Le Vietnam a le droit d’être libre et indépendant et, de facto, est devenu un pays libre et indépendant”.

Plus qu’un simple document juridique donnant naissance à la République démocratique du Vietnam - premier État ouvrier et paysan d’Asie du Sud-Est -, la Déclaration d’indépendance résonna comme un serment national : “Le peuple vietnamien, dans son ensemble, est décidé à mobiliser toutes ses forces spirituelles et matérielles, à sacrifier sa vie et ses biens pour garder son droit à cette liberté et à cette indépendance”. Ce message se vérifia dans les luttes ultérieures du peuple vietnamien contre les envahisseurs.

Clés d’un succès historique

La victoire spectaculaire de la Révolution d’Août 1945 n’est pas le fruit du hasard. Elle est l’aboutissement d’un long et ardu processus révolutionnaire, mené avec résilience et créativité sous l’égide du Parti communiste vietnamien et de son éminent leader, le Président Hô Chi Minh. Ce succès, à la fois objectif et subjectif, résulte de la convergence de multiples facteurs, patiemment construits et habilement exploités.

Le fondement de ce triomphe réside d’abord dans la ligne politique du Parti, juste, novatrice et flexible. S’appuyant sur les principes du marxisme-léninisme tout en les adaptant au contexte vietnamien, le Parti sut tirer les leçons de chaque mouvement de masse. Des grandes mobilisations de 1930-1931, culminant avec le mouvement Soviet Nghê Tinh, à ceux de 1936-1939 et 1941-1945, il affina sa stratégie, plaça la libération nationale au premier plan, identifia clairement l’ennemi de chaque phase et unit les luttes anti-impérialiste et antiféodale.

Le succès de la Révolution d’Août fut aussi rendu possible par la clairvoyance du Parti, qui sut évaluer la situation avec précision et saisir l’instant décisif. En août 1945, lorsque les fascistes japonais capitulèrent, il convoqua sans délai la Conférence nationale à Tân Trào et lança l’insurrection générale. Cette capacité à agir au moment exact où l’ennemi vacille et où les forces révolutionnaires sont prêtes témoigne d’un génie stratégique et d’un leadership exceptionnel.

Cette victoire est également le résultat d’une préparation de longue haleine, méticuleuse sur les plans politique, militaire et logistique. Le Viêt Minh (Front pour l’indépendance du Vietnam) bâtit un vaste mouvement populaire et établit des bases de résistance solides, comme celles de Viêt Bac et de Tân Trào, véritables tremplins pour transformer rapidement la puissance politique en force insurrectionnelle efficace.

Enfin, ce triomphe est indissociable de la force du grand bloc d’unité nationale. Animés par une volonté commune d’autonomie et un profond désir de liberté, plus de 20 millions de Vietnamiens, du Nord au Sud, se levèrent d’un même élan. En moins de quinze jours, ils reprirent le pouvoir avec une détermination sans faille. La Révolution d’août fut une insurrection populaire à laquelle les masses adhérèrent avec passion, preuve d’un patriotisme ardent et d’une confiance inébranlable dans la direction du Parti.

En brisant plus de quatre-vingts années de domination coloniale et l’emprise brutale du fascisme, et en abolissant un régime féodal dépassé, la Révolution d’août 1945 ouvrit pour le peuple vietnamien une ère nouvelle - celle de l’indépendance et de la liberté. Par ce triomphe, les Vietnamiens passèrent du statut de sujets asservis à celui de maîtres de leur destin.

La naissance de la République démocratique du Vietnam constitua un bond historique, une transformation sociale d’une portée exceptionnelle, non seulement pour l’histoire nationale, mais aussi pour l’histoire mondiale des luttes de libération des peuples opprimés contre le colonialisme et l’impérialisme.

Événement profondément enraciné dans la destinée nationale, la Révolution d’août eut également une résonance internationale considérable. Elle apporta la preuve éclatante qu’à l’ère moderne, les peuples colonisés peuvent reconquérir leur indépendance lorsqu’ils disposent d’une orientation politique juste et savent mobiliser la force de toute la nation.

La victoire vietnamienne encouragea puissamment les mouvements de libération en Asie, en Afrique et en Amérique latine, tout en accélérant l’effondrement du vieux système colonial.

Sur le plan théorique, la Révolution d’août fut la première application réussie du marxisme-léninisme dans un pays colonial d’Asie. Elle résulta directement de la combinaison féconde entre le marxisme-léninisme, la pensée de Hô Chi Minh et la tradition patriotique et indomptable du peuple vietnamien. Elle illustra de manière éclatante qu’un parti révolutionnaire authentique, à peine quinze ans après sa fondation, pouvait conduire victorieusement une révolution de masse et établir son autorité sur l’ensemble du pays, faisant retentir son succès au monde.

Soulignant la portée universelle de cette victoire, le Président Hô Chi Minh affirma : “Il n’y a pas que la classe ouvrière et le peuple vietnamien qui peuvent être fiers de la victoire. La classe ouvrière et les peuples opprimés d’ailleurs peuvent aussi être fiers du fait que, pour la première fois dans l’histoire de la révolution des peuples colonisés et semi-colonisés, un Parti, vieux de seulement quinze ans, a réussi à mener la révolution et à prendre le pouvoir dans tout le pays”.(1)

Des leçons éternelles

Photo : VNA/CVN

La victoire d’août 1945 a légué à la nation un héritage de leçons précieuses, toujours vivantes dans l’œuvre de construction et de défense du pays.

Elle a confirmé le rôle déterminant d’une direction politique clairvoyante, capable d’adapter sa stratégie aux réalités nationales, de lire avec justesse le cours des événements et d’agir avec souplesse, menant ainsi le peuple vers un triomphe historique. Cet esprit se prolonge aujourd’hui dans le processus de Renouveau intégral : perfectionnement des institutions, affirmation de la souveraineté et diplomatie d’ouverture.

Elle a aussi montré que le destin d’un pays se joue dans sa capacité à saisir l’instant décisif. Comme en août 1945, les opportunités surgissent aujourd’hui dans un monde bouleversé par la révolution industrielle 4.0 et la recomposition des chaînes d’approvisionnement mondiales ;elles exigent audace, esprit de décision et sens de l’intérêt général.

La Révolution d’août a prouvé que, lorsque tout un peuple marche d’un même pas, aucune force ne peut l’asservir. Elle rappelle la valeur d’une préparation longue et rigoureuse, d’une organisation solide, et l’importance de conjuguer les forces intérieures avec les dynamiques internationales.

Huit décennies après que la Déclaration d’indépendance a retenti sur la place Ba Dinh, ses enseignements, sa force morale et son souffle demeurent un socle inébranlable, guidant le Parti, l’armée et le peuple sur la voie d’un Vietnam puissant et prospère.

Minh Duyên - Dan Thanh/CVN

(1). Extrait des documents du Parti, Éditions nationales de la politique, Hanoï, 2022, t. 21, p. 631.