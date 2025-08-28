Hô Chi Minh-Ville aspire à figurer parmi les 100 villes les plus agréables du monde

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale, Hô Chi Minh-Ville ne se contente pas d’évoquer son passé : elle envisage avec lucidité son avenir. L’objectif qu’elle s’est fixé est précis : d’ici 2030, avec une perspective prolongée jusqu’en 2045, rejoindre le cercle des 100 villes les plus agréables à vivre au monde.

Ce n’est pas seulement un plan de développement, mais une responsabilité envers plus de 14 millions d’habitants qui y vivent, y travaillent et font confiance à cette ville portant le nom de l’Oncle Hô.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, affirme : "Pour atteindre le Top 100, la ville ne peut se limiter à être la locomotive économique du pays. Elle doit devenir un espace où chaque citoyen bénéficie de réelles opportunités d’épanouissement, jouit pleinement de ses droits en matière de santé, d’éducation, d’environnement et de sécurité dans la vie quotidienne".

La force des bases : chaque “cellule” bat à l’unisson

Nguyên Van Duoc compare Hô Chi Minh-Ville à un "organisme vivant", où ses 168 communes, quartiers et zones spéciales sont les "cellules". Un organisme ne peut être en bonne santé que si chacune de ses cellules est dynamique. Ainsi, pour que la ville atteigne une dimension internationale, chaque commune, quartier, zone doit devenir un lieu agréable, civilisé, doté d’une solide base scientifique, technologique, numérique et économique.

"Ce n’est pas seulement une tâche, mais une mission historique confiée par le Parti, l’État et le peuple à la ville. Chaque ‘cellule’ doit avancer dans la même direction, progresser rapidement pour diffuser des valeurs positives", souligne le président Nguyên Van Duoc.

Au cœur de ce réseau de 168 unités administratives, le quartier de Sài Gòn - "cœur" de la mégapole - joue un rôle particulier. Pour le mandat 2025-2030, le Comité du Parti du quartier vise à bâtir une ville intelligente, moderne, offrant une qualité de vie exemplaire. Les objectifs, bien qu’ambitieux, sont clairs : recettes budgétaires annuelles en hausse de 3 à 5%, croissance de 11% par an, revenu moyen par habitant en 2030 supérieur de 50% à celui de 2025, taux de pauvreté inférieur à 0,5%, 14/14 rues labellisées "culturelles" et 98% des foyers reconnus "familles culturelles".

Le secrétaire du Parti du quartier, M. Nguyên Tân Phát, déclare : «Sài Gòn doit conjuguer modernité et identité. Nous préservons notre patrimoine culturel et historique tout en innovant grâce à la science, à la technologie et au numérique, pour attirer commerce, finance et tourisme internationaux.»

Non moins déterminé, le quartier de Di An – le plus peuplé de la ville – se fixe lui aussi pour horizon de devenir une ville intelligente, solidaire et agréable à vivre. Ses objectifs précis : croissance moyenne de 12,2% par an, revenu moyen en 2030 en hausse de 5,47% par rapport à 2025, pauvreté réduite à moins de 1%, 100% des habitants ayant accès à l’eau potable, voirie entièrement modernisée et éclairage public généralisé, et standards élevés en matière d’innovation scientifique et technologique.

Vo Van Hông, secrétaire du Parti du quartier de Di An, insiste : "Nous développons une infrastructure intégrée, connectée aux axes interrégionaux, des résidences verticales équipées de commodités sociales - centres commerciaux, cinémas, salles de sport, bureaux – remplaçant les marchés traditionnels, tout en éradiquant les marchés spontanés qui nuisent à l’hygiène et à l’esthétique urbaine".

À Bà Rịa, la détermination est tout aussi palpable : bâtir un quartier civilisé, convivial, centré sur le bonheur des habitants. Avec 38 objectifs majeurs, parmi lesquels : recettes budgétaires annuelles dépassant 110% des prévisions, croissance moyenne de 11%/an, revenu moyen annuel atteignant 334 millions de dôngs en 2030, soit une hausse de 76% par rapport à 2025. Trân Tuân Linh, secrétaire du Parti, identifie trois leviers : former des cadres compétents en technologies, promouvoir les services publics numériques complets, mobiliser des ressources pour un développement urbain moderne, et créer un pôle commercial et de services haut de gamme.

Une ambition internationale

Depuis sa fusion, Hô Chi Minh-Ville est devenue le centre de la région économique clé du Sud, avec plus de 14 millions d’habitants sur 6.772,59 km². Pour Nguyên Van Duoc, "ce n’est pas une simple addition géographique, mais une synergie créant un nouvel élan, un nouveau statut, vers le Top 100 des villes les plus agréables du monde".

Le Ier Congrès du Comité du Parti de la ville (2025-2030) a approuvé 19 indicateurs de développement : croissance du GRDP de 10 à 11%/an, GRDP par habitant atteignant 14.000 - 15.000 USD en 2030, investissement social représentant 35-40% du GRDP, économie numérique représentant 30-40%, élimination de la pauvreté selon les normes de la ville.

Pour concrétiser ces ambitions, la ville met en œuvre six stratégies majeures : station balnéaire de classe mondiale ; zone de libre-échange intégrée au port de transbordement Cái Mép – Cân Gio ; ville écologique et de villégiature à Cần Giờ intégrée à la Réserve de biosphère mondiale ; centre financier international ; zone technologique de pointe polyvalente ; et centre industriel-urbain à Bình Dương.

M. Nguyên Van Duoc affirme : "Nous restons déterminés à développer l’humain dans toutes ses dimensions, à conjuguer croissance économique et justice sociale, à améliorer la qualité de vie. La ville investira massivement dans la santé, l’éducation, la jeunesse, la protection sociale, sans laisser personne de côté".

Il appelle notamment à un changement d’approche : "Passer du contrôle au service : les citoyens et les entreprises passent commande, l’administration délivre. Plus de démarches où le peuple demande et le fonctionnaire accorde : seule l’efficacité comptera".

Une ville agréable, selon lui, ne se mesure pas seulement à sa richesse, mais aussi à sa propreté et sa sécurité : air pur, alimentation saine, trafic fluide, absence d’embouteillages, d’inondations, de contrefaçons.

L’expert Nguyên Tuân Anh conclut : "Une ville agréable doit placer la satisfaction des citoyens au centre. Construire un écosystème vert – propre – sûr, investir dans les espaces publics, l’éducation, la santé, la protection sociale, prendre soin des ouvriers – voilà le socle pour que Hô Chi Minh-Ville concrétise son ambition Top 100".

Avec l’esprit "avec le pays, pour le pays", en atteignant cet objectif, Hô Chi Minh-Ville affirmera sa stature : une ville d’innovation, d’action, d’aspiration à aller plus loin - digne de porter le nom de Hô Chi Minh.

Texte et photos : Quang Châu/CVN