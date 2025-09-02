Un chercheur russe : la Révolution d’Août, fondement d’un Vietnam nouveau

À l'occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, le professeur, docteur en sciences Vladimir Kolotov, chef de la faculté d'histoire des pays d'Extrême-Orient et directeur de l'Institut Hô Chi Minh de l'Université nationale de Saint-Pétersbourg (Russie), a mis en lumière la Révolution d'Août et la Déclaration d'Indépendance de 1945 comme point de départ d'un nouveau Vietnam.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le Professeur Kolotov a affirmé que la naissance de la République démocratique du Vietnam fut le fruit d'une préparation et d'une exécution méticuleuses, orchestrées par le Président Hô Chi Minh sous la direction du Parti communiste du Vietnam.

Il a souligné que la période où l'influence japonaise déclinait et où le régime colonial français n'avait pas encore été rétabli a permis aux forces révolutionnaires, dirigées par le Parti et le Président Hô Chi Minh, de réussir la Révolution d'Août et de proclamer l'indépendance du pays.

La Révolution d'Août, qui s'est déroulée simultanément à Hanoï, Huê et Saigon, a entraîné l'organisation des premières élections générales, la formation de la première Assemblée nationale et la promulgation de la première Constitution, tout en préparant la résistance contre le retour des colonialistes français.

Le professeur Kolotov a noté que le Président Hô Chi Minh sut rallier des personnalités éminentes telles que Trân Van Giàu, Vo Nguyên Giap et Pham Van Dông, unissant leurs idéaux pour briser le joug colonial - des réalisations qu'il qualifie d'importance historique majeure dans l'histoire de la nation vietnamienne.

Selon lui, le Parti communiste du Vietnam représente le facteur décisif de ces succès. Fondé par le Président Hô Chi Minh, le Parti est parvenu, seulement quinze ans après sa création, à organiser la Révolution d'Août et à proclamer l'indépendance du Vietnam, avant de mener le peuple et l'armée vietnamiens contre les colonialistes français et l'invasion américaine, d'unifier le pays et de combattre le régime génocidaire des Khmers rouges. Après l'unification nationale, le Parti a initié en 1986 le Dôi Moi (Renouveau), un programme de développement économique qui a radicalement transformé l'économie et la vie de l'ensemble de la population.

Actuellement, le Vietnam s'attache à mettre en œuvre la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, visant à devenir un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé d'ici 2045, à l'occasion du centenaire de la fondation du pays.

Le Professeur Kolotov considère le Parti communiste du Vietnam, qui a guidé le peuple vietnamien de victoire en victoire pendant 95 ans sur les fronts militaire, économique, scientifique et technologique, comme le facteur décisif du succès de la Révolution vietnamienne. Cette force a diffusé la pensée de Hô Chi Minh et défendu les intérêts nationaux. Le marxisme-léninisme et la pensée de Hô Chi Minh constituent ainsi le guide des forces révolutionnaires vietnamiennes et l'idéologie de la nation.

Du point de vue de l'histoire et de la science politique, le professeur Kolotov estime que les premiers pas de la construction d'un État démocratique et indépendant au Vietnam en 1945 furent des démarches décisives, marquant le point de départ d'un nouveau Vietnam et traçant une nouvelle voie de développement pour le pays.

En tant qu'expert international ayant longuement étudié le Vietnam et Hô Chi Minh, le professeur Kolotov a identifié la leçon la plus précieuse des événements historiques de 1945 pour le processus de développement et d'intégration internationale actuelle du Vietnam. Selon lui, le Parti communiste du Vietnam s'est constamment engagé pour les intérêts du peuple, luttant résolument contre les colonialistes français et le régime militariste japonais. C'est la plus grande leçon pour le développement actuel et futur du Vietnam : le rôle dirigeant et le guide d'une force politique qui défend véritablement les intérêts de la nation.

Une autre leçon essentielle tirée de la Révolution d'Août au Vietnam est l'unité, a poursuivi le Professeur Kolotov. Il a souligné que l'ensemble de la nation doit s'unir pour former un bloc solide afin de remporter de grands succès dans la défense de ses propres intérêts.

