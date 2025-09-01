Le Vietnam, 80 ans après : de la résistance à la croissance

De l’Europe à l’Amérique latine, du Moyen-Orient à l’Asie, une idée s’impose : le Vietnam, jadis emblème de la lutte pour l’indépendance, est aujourd’hui reconnu comme un modèle de développement durable, occupant une place croissante sur la scène internationale.

Un exemple éclatant de résilience

"Grâce à la direction clairvoyante du Parti communiste et à la gestion efficace du gouvernement, le Vietnam est passé du statut de pays pauvre, durement éprouvé par des décennies de guerre, à celui de nation moderne et dynamique, jouissant d’une stabilité politique et d’un ordre social sûr".

(Thongsavanh Phomvihane

Ministre des Affaires étrangères du Laos)

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information, le ministre lao a salué la transformation spectaculaire du Vietnam, son intégration réussie via 17 accords de libre-échange, et son rayonnement diplomatique, notamment à travers des partenariats stratégiques avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Le ministre a ajouté que “ces succès complètes et historiques constituent une grande source d’inspiration pour le Laos, l’encourageant dans son propre processus de développement”. Il a souligné la solidarité spéciale entre les deux pays, forgée dans la lutte commune pour l’indépendance, et exprimé sa confiance dans la capacité du Vietnam à devenir un pays industrialisé à revenu élevé d’ici 2045.

Une épopée immortelle et une fraternité exemplaire

"La Révolution d’Août 1945, l’une des grandes épopées écrites par le peuple vietnamien, a radicalement transformé la situation du pays".

(Fredesman Turro González

Ancien ambassadeur de Cuba au Vietnam)

Vice-président de l’Association d’amitié Cuba - Vietnam et ancien ambassadeur de Cuba au Vietnam, Turro González a rappelé l’audace du Parti communiste indochinois et du Président Hô Chi Minh, ayant conduisant à la victoire de 1945 et à la naissance de la première République populaire en Asie du Sud-Est. Il a salué les progrès économiques réalisés depuis le lancement de la politique de Renouveau en 1986, qualifiant le Vietnam de “modèle dans la lutte contre la pauvreté”. Selon lui, l’économie nationale est aujourd’hui l’une des plus dynamiques au monde, avec une croissance soutenue, une amélioration du niveau de vie et une contribution active à la stabilité mondiale. Il a estimé que la direction du Parti communiste du Vietnam était la clé de toutes ces victoires.

De la libération nationale au développement durable

"Le modèle vietnamien a puissamment inspiré les mouvements de libération nationale en Asie, en Afrique et en Amérique latine, contribuant à la naissance du Mouvement des non-alignés et au renforcement des positions anti-impérialistes à l’échelle globale".

(Jorge Kreyness

Secrétaire général du Parti communiste argentin)

Jorge Kreyness, secrétaire général du Parti communiste argentin, a souligné que la Révolution d’Août reposait sur l’unité nationale, le courage et la direction éclairée du Parti communiste du Vietnam. Il a mis en avant les avancées économiques du pays depuis le lancement de la politique de Renouveau, le passage d’une économie en pénurie à un exportateur de produits agricoles et un acteur majeur de la mondialisation. Il s’agit aussi de l’essor des relations entre l’Argentine et le Vietnam, portées par des échanges commerciaux en forte croissance atteignant plusieurs milliards de dollars, témoignant de perspectives prometteuses.

Une leçon pour les luttes progressistes

"Le Vietnam et le PCV constituent depuis longtemps une référence pour le Parti communiste israélien ainsi que pour de nombreux mouvements révolutionnaires".

(Reem Hazan

Membre du Politburo du Parti communiste israélien)

Depuis le Moyen-Orient, Mme Hazan a salué l’inspiration que représenta la révolution vietnamienne pour les mouvements progre-ssistes. Elle a affirmé que “l’histoire du Vietnam prouve qu’un peuple, même modeste en taille, peut vaincre l’impérialisme et défendre son droit àl’autodétermination”. Elle a souligné le rôle croissant du pays dans la promotion de la paix et du développement, et sa contribution continue à la libération des peuples et à un progrès économique autonome.

Le “miracle du Renouveau”

"La politique de Renouveau (Dôi Moi) a permis au Vietnam de réaliser un développement miraculeux dans de nombreux domaines, du développement humain à l’industrie, en passant par l’agriculture et l’urbanisation".

(Mourad Lamoudi

Représentant du FLN algérien)

Mourad Lamoudi, représentant du Front de libération nationale (FLN) d’Algérie, a rappelé les liens historiques entre les deux pays, soulignant que le Vietnam fut l’un des premiers États à reconnaître le gouvernement provisoire de la République algérienne en 1958. Des événements marquants comme la visite de l’équipe de football du FLN en 1959 et l’établissement des relations diplomatiques en 1962 ont forgé une amitié solide. Il a affirmé que “les victoires du Vietnam sont aussi celles de l’Algérie et de tous les peuples épris de paix et de liberté dans le monde”, et que les succès vietnamiens demeurent une source de fierté pour les nations en lutte.

Un “phare d’espoir” pour les peuples

"La Révolution d’Août 1945 fut un phare d’espoir, envoyant ce message : la libération nationale est possible".

(Pr. Michael Brie

Philosophe et chercheur allemand)

Le Pr. Michael Brie, spécialiste du socialisme et des transformations sociales, philosophe et chercheur allemand, a souligné la portée historique de la Révolution d’Août, qui marqua l’émergence du premier État démocratique populaire en Asie du Sud-Est en 1945, alors que l’ordre mondial d’après-guerre commençait à se dessiner. Il a rappelé que cette victoire, portée par l’unité nationale et la direction du Parti communiste, a inspiré de nombreux mouvements anticoloniaux. À ses yeux, l’héritage de cette révolution perdure : après des décennies de guerres, d’embargos et de catastrophes naturelles, le Vietnam a choisi la voie du Renouveau en 1986 et a su bâtir une économie ouverte et autonome, illustrant son esprit d’indépendance et de résilience.

Un nouvel élan, une confiance partagée

De l’Allemagne à Cuba, du Laos à l’Algérie, de l’Argentine à Israël, les témoignages convergent : le Vietnam n’est pas seulement une épopée du XXe siècle, il est aujourd’hui une nation moderne, influente et respectée.

En 1945, le peuple vietnamien proclamait son indépendance les mains presque vides. En 2025, le pays figure parmi les économies émergentes les plus dynamiques, entretient des relations diplomatiques avec 194 États et joue un rôle actif dans la promotion du multilatéralisme et du développement durable.

Les hommages internationaux rappellent que l’esprit de la Révolution d’Août demeure vivant. Il guide le Vietnam vers 2045, horizon où le pays ambitionne de devenir une nation industrialisée à revenu élevé.

Ces voix venues du monde entier expriment une admiration profonde et une confiance partagée dans l’avenir d’un Vietnam fort, moderne et pleinement intégré au monde.

