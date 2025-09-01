À l’unisson de la Patrie : l’émotion des Vietnamiens d’outre-mer

Photo : Thanh Tuê/CVN

Deux générations, un même engagement

Je m’appelle Trân Lê Hung et je suis actuellement enseignant-chercheur à l’Université Gustave Eiffel (France), spécialisé en génie civil et en recherche sur la dynamique et la stabilité des infrastructures ferroviaires à grande vitesse.

Mon parcours a commencé sur les bancs du lycée Hanoï - Amsterdam, puis m’a conduit en France, à l’INSA Lyon, avant de soutenir ma thèse de doctorat à l’École des Ponts ParisTech (ENPC) en 2020. J’ai ensuite travaillé au Vietnam pendant quatre ans, avant de revenir en France début 2024.

Participer cette année à la célébration des 80 ans de la Fête nationale est pour moi un honneur et une immense fierté. Il y a vingt ans, je participais déjà au défilé célébrant les 60 ans de cette même fête, en tant que jeune pionnier Hô Chí Minh.

Le moment le plus émouvant sera de savoir que mon père, ancien combattant, sera dans la tribune, suivant chacun de mes pas. Ce n’est pas seulement une rencontre entre deux générations, mais la preuve que le chemin qu’il a ouvert, notre génération le poursuit. Une fierté mêlée de responsabilité, comme un rappel : vivre à la hauteur des sacrifices de ceux qui nous ont précédés.

Une voix féminine, un héritage vivant

Je m’appelle Nguyên Hông Liên, j’ai 56 ans, et je vis en Roumanie depuis 31 ans. Je suis la plus âgée des Vietnamiens d’outre-mer à être revenue participer aux célébrations du 80e anniversaire de la Fête nationale sur la place historique Ba Dinh.

En tant que représentante de la communauté vietnamienne dans ce pays, j’ai eu l’honneur de participer à la célébration du 80e anniversaire de la Fête nationale. C’est une immense fierté et une vive émotion.

Dans cette atmosphère solennelle, je ressens une profonde gratitude envers l’Oncle Hô et les générations qui ont sacrifié leur sang et leur vie pour que notre pays connaisse l’indépendance et la liberté.

Notre communauté en Roumanie compte environ 500 personnes, mais elle reste très active : organisation du Têt, de la fête de la mi-automne, de la Journée internationale de l’enfance, de tournois sportifs, et de cours de vietnamien.

En tant que présidente de l’Association des femmes vietnamiennes, je m’engage avec mes compatriotes à faire rayonner l’image du Vietnam auprès de la population roumaine. Mes enfants, nés ici, parlent toujours vietnamien, et présentent souvent notre pays à leurs amis roumains, allant jusqu’à organiser des voyages au Vietnam.

Le parcours d’une jeunesse engagée

Je m’appelle Nguyên Thi Thao My, née en 2002. Je suis la plus jeune des Vietnamiens d’outre-mer à être revenue participer aux célébrations du 80e anniversaire de la Fête nationale sur la place historique Ba Dinh. Je suis actuellement étudiante en master d’économie à l’Université fédérale de l’Extrême-Orient, en Russie, où j’assume également les fonctions de présidente de l’Association des étudiants vietnamiens et de secrétaire de la cellule de jeunesse de mon université.

En tant que jeune vivant loin de sa patrie, participer à ce défilé commémoratif est pour moi un immense honneur, une émotion profonde et une grande chance. Lorsque le drapeau rouge étoilé s’est élevé au-dessus de la place Ba Dinh, j’ai senti mon cœur battre à l’unisson avec celui de millions de Vietnamiens, faisant partie intégrante de ce flot sacré.

Je participe également à une formation d’enseignante de vietnamien pour les Vietnamiens d’outre-mer, dans l’espoir de préserver notre langue maternelle et de diffuser la culture nationale là où je vis.

Un retour chargé de sens, entre commerce et mémoire

Je m’appelle Hoàng Dinh Toàn, Vietnamien résidant en République tchèque. Installé ici depuis 2003, cela fait plus de vingt ans que je vis loin de ma terre natale, tout en revenant régulièrement au Vietnam. Mais c’est la première fois que je participe au défilé célébrant le 80e anniversaire de la Fête nationale du 2 septembre, un événement solennel qui me remplit d’une profonde émotion et d’une immense fierté.

Aujourd’hui, je travaille dans le commerce de produits vietnamiens en Europe. Je souhaite continuer à promouvoir les marchandises vietnamiennes et l’image du pays à l’international, tout en adressant ce message à la communauté vietnamienne à l’étranger : restons unis, tournons notre cœur vers la Patrie, et contribuons chacun à sa manière à l’édification du pays.

Marcher ensemble, porter l’image du Vietnam

Je suis Bùi Ngoc Tu, et je vis au Japon depuis plus de treize ans. Pour la première fois, j’ai eu l’honneur d’être choisi pour participer au défilé célébrant la Fête nationale du 2 septembre, aux côtés de plus de cinquante compatriotes représentant les plus de six millions de Vietnamiens vivant à l’étranger. C’est avec une immense fierté, mêlée d’émotion et de dignité, que j’ai pris part à cet événement.

Je dirige des entreprises au Vietnam et au Japon et je suis également président de l’Association d’échanges culturels et sportifs Vietnam - Japon dans la région du Kansai. Les programmes du Têt traditionnel, les tournois sportifs et les activités culturelles que j’organise visent à promouvoir l’image du Vietnam auprès de nos amis japonais et de la communauté internationale.

À chaque retour, je suis impressionné par la transformation rapide du Vietnam, des routes, des infrastructures que je peine parfois à reconnaître. Je suis convaincu que notre pays

L’áo dài comme symbole d’un lien indéfectible

Je suis Dào Thu Hang, membre du Conseil d’administration de l’Union générale des Vietnamiens au Royaume de Belgique et présidente du Club du patrimoine de l’áo dài vietnamien. Pouvoir participer à un événement d’une telle envergure nationale est pour moi un immense honneur, une fierté difficile à exprimer par des mots.

Notre peuple a traversé tant de guerres, de pertes et de sacrifices de sang pour conquérir l’indépendance, la liberté et la paix dont nous jouissons aujourd’hui. À chaque pas du défilé, portée par les regards et les applaudissements de la population, je ressens profondément ce caractère sacré, comme un flot d’histoire vibrant jusque dans mon cœur.

Ma famille est originaire de Hung Yên et porte une longue tradition révolutionnaire. Revenir en cette occasion ravive en moi un amour de la Patrie plus fort que jamais. Cet événement me rappelle qu’en tout lieu du monde, chaque Vietnamien garde en lui ce lien indéfectible qui le relie à sa terre natale.

THANH TUÊ/CVN