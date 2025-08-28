Le Vietnam célèbre ses réalisations exceptionnelles dans tous les domaines

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale, le Vietnam met en lumière ses progrès remarquables accomplis dans tous les secteurs à travers une exposition grandiose organisée à Hanoï. Cet événement politico-culturel d’envergure nationale offre une occasion unique de retracer le parcours historique du pays.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh, président du Comité directeur de l’exposition “80 ans de parcours pour l’Indépendance - la Liberté - le Bonheur”, a accordé un entretien à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au sujet du rôle, de la stature, de l’importance et des valeurs de cette manifestation impressionnante.

“L’exposition est non seulement un événement culturel et politique national, mais aussi une occasion unique pour l’ensemble du Parti, de l’armée et de la population de revenir sur le glorieux parcours historique de la nation”, a-t-il indiqué.

Organisée du 28 août au 5 septembre au Centre national des expositions à Hanoï, cette manifestation met à l’honneur les réalisations remarquables du pays dans tous les domaines : économie, industrie, construction, agriculture, zones rurales, commerce, services, défense-sécurité, affaires étrangères, science, technologie, santé, éducation, culture, sport et tourisme…

Les objets, documents, images et une grande diversité d’activités interactives permettent aux visiteurs de percevoir clairement les avancées de la révolution vietnamienne à travers chaque étape historique. Cela permet non seulement d’affirmer la force globale du pays, mais aussi de renforcer la conscience du peuple quant aux valeurs fondamentales de la nation, en nourrissant la fierté d’un esprit indomptable et résilient ayant surmonté toutes les difficultés pour bâtir le Vietnam d’aujourd’hui.

Photo : VNA/CVN

Cet événement est également l’occasion d’affirmer la réputation et la position internationale du Vietnam dans un contexte d’intégration profonde, illustrant de manière vivante les traditions précieuses et le potentiel puissant de la nation après 80 années de développement continu. Il constitue une base solide pour des avancées importantes dans la nouvelle ère, celle du développement fort, prospère et heureux de la nation.

“Il s’agit d’un événement exceptionnel, la plus grande exposition jamais organisée à ce jour au Vietnam, tant par son contenu que par son format, avec la participation de toutes les 34 provinces et villes, des ministères, secteurs et organes centraux, ainsi que de nombreuses entreprises publiques et privées”, a estimé le chef adjoint du gouvernement.

L’exposition se tient au Centre national des expositions, dans la commune de Đông Anh, à Hanoï, un complexe d’exposition de grande envergure en Asie du Sud-Est, couvrant plus de 900.000 m².

Elle offre au public une vision globale et complète des 80 années de construction, de défense et de développement du pays depuis son indépendance en 1945.

“Les réalisations marquantes dans les domaines clés sont présentées de manière exhaustive, riche et vivante, reflétant la vitalité et le développement remarquable du pays au cours du siècle dernier”, a analysé Mai Van Chinh.

Un autre aspect remarquable est l’intégration de technologies modernes telles que la réalité virtuelle (VR), la réalité augmentée (AR), les écrans tactiles, les modèles 3D, les projections multimédias… offrant une expérience immersive où les visiteurs peuvent à la fois contempler, interagir, explorer et ressentir profondément le contenu présenté.

En plus des expositions, de nombreux programmes d’accompagnement sont proposés : activités culturelles et artistiques, projections cinématographiques, présentations muséales, colloques, forums entre localités et entreprises, ainsi que des activités d’éducation à la tradition destinées aux élèves et étudiants. L’ensemble crée un espace culturel et éducatif vivant, inspirant le patriotisme, la fierté nationale et l’aspiration à contribuer à la société pour toutes les couches sociales.

À l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) dispose d’un espace inédit à l’exposition des réalisations du pays à Hanoï. Ce stand retrace son rôle déterminant dans la couverture de l’histoire du pays et souligne son engagement continu en tant que “secrétaire de l’époque”. Un espace distinctif qui dépasse le simple inventaire de ses succès, retraçant son chemin de 80 ans parcouru comme acteur clé de l’information au service du pays.

Photo : VNA/CVN

Les visiteurs peuvent y découvrir un riche ensemble d’archives, photographies et objets emblématiques de moments forts : depuis le premier bulletin diffusé le 15 septembre 1945 proclamant la Déclaration d’indépendance en trois langues (vietnamien, français et anglais), la victoire de Điên Biên Phu en 1954, la campagne historique Hô Chi Minh en 1975, jusqu’aux reportages consacrés au Renouveau du pays et enquêtes engagées contre la corruption. L’exposition reflète également l’écosystème contemporain de l’information vietnamienne, marqué par une grande diversité de langues, de supports et de plateformes à l’ère du numérique.

“Cette exposition est une fresque vivante rappelant huit décennies d’accompagnement du pays, illustrée par des documents d’une grande valeur historique, souligne Vu Viêt Trang, directrice générale de la VNA. Elle confirme la position de l’agence comme source d’information officielle et principale, depuis les années de résistance jusqu’à l’ère contemporaine d’intégration et de développement prospère, riche en identité culturelle et en bien-être social”.

Le point d’orgue de l’espace d’exposition est une sphère centrale, symbole de l’écosystème mondial de l’information et reflet de l’ambition d’une intégration internationale renforcée. Sa surface met en lumière la présence active des journalistes de la VNA dans et hors du pays, ses bureaux à l’étranger, tout en illustrant la transformation de l’agence vers un organe d’information multimédia multiplateforme, pionnier dans l’adoption des technologies numériques.

L’exposition est structurée en quatre grands volets thématiques qui jalonnent le parcours historique de l’agence.

D’abord, l’engagement dans la lutte pour l’indépendance, la liberté, l’unité et la paix. Témoignage de la naissance de la VNA en contexte révolutionnaire, accompagnant les guerres de résistance. Hommage rendu à ses quelque 260 journalistes martyrs morts en mission.

Photo : VNA/CVN

Ensuite, la construction d’un peuple prospère et d’un pays puissant. La mise en lumière de l’ère de reconstruction post-guerres, marquée par la volonté de renouveau à partir du VIe Congrès national du Parti, l’ouverture et l’intégration internationales. La VNA joue ici un rôle pivot dans la diffusion des orientations du Parti et de l’État, tout en diversifiant ses contenus pour toucher un large public interne et externe.

Par ailleurs, le rayonnement à l’ère technologique et du développement durable. Illustration des efforts de digitalisation, de l’usage accru des technologies modernes pour la production et la diffusion d’informations, ainsi que de la modernisation de l’organisation pour affirmer son rôle d’agence de presse reconnue à l’échelle régionale et mondiale.

Enfin, l’ouverture internationale et la coopération diplomatique. Présentation du réseau de correspondants permanents couvrant les 34 villes et provinces vietnamiennes et 30 pays et territoires du monde, ainsi que des partenariats étendus avec plus de 40 agences de presse et médias internationaux.

Photo : VNA/CVN

Le stand bénéficie d’une scénographie dynamique associant images, documents, vidéos, infographies bilingues vietnamien-anglais, écrans LED à effets visuels, QR codes pour un accès immédiat à l’information, ainsi que des animations interactives (salle d’histoire virtuelle, coin photo à 360°, mini-jeux historiques). La VNA présente également des ouvrages, publications spéciales et produits numériques interactifs en 3D pour célébrer la Fête nationale.

Selon le comité d’organisation, cet espace ne se limite pas à affirmer la place de la VNA comme agence d’information prestigieuse, mais constitue surtout un lien vivant entre le public et la mémoire collective, fruit des sacrifices, de l’engagement et des innovations pérennes de ses journalistes.

L’exposition Date : du 28 août au 5 septembre 2025 Heure d’ouverture : 08h00 - 22h00 Lieu : Centre national des expositions, à Ðông Anh, Hanoï Entrée gratuite.

Thúy Hà/CVN