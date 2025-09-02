Fête nationale

Le Vietnam, un symbole d'inspiration pour le monde

La Fête nationale du Vietnam, célébrée le 2 septembre, a inspiré de nombreux mouvements anticoloniaux sur différents continents, notamment en Afrique du Nord, a déclaré Poldi Sosa Schmidt, présidente de l'Institut culturel Argentine - Vietnam (ICAV), lors d'une rencontre avec le correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information à Buenos Aires.

Photo : VNA/CVN

Poldi Sosa Schmidt a affirmé que le Président Hô Chi Minh était l'une des plus grandes figures du XXe siècle, ayant surmonté de nombreuses épreuves pour entreprendre le combat pour sauver la nation. Il était non seulement le fondateur du Parti communiste vietnamien, mais aussi l'organisateur et le chef de la longue résistance contre le colonialisme français, qui a conduit à la naissance de la République démocratique du Vietnam (aujourd'hui République socialiste du Vietnam) le 2 septembre 1945 - une étape cruciale non seulement pour la nation, mais aussi pour le monde.

La présidente de l'ICAV a souligné que le Vietnam avait non seulement vaincu un empire colonial, mais aussi triomphé d'une autre grande puissance, les États-Unis. De tels succès, a-t-elle souligné, ont été rendus possibles grâce au patriotisme inébranlable et au profond esprit d'indépendance du peuple vietnamien.

Revenant sur près de quatre décennies de Dôi moi (Renouveau), Schmidt a évoqué sa première visite au Vietnam, alors que le pays traversait une période difficile, et a exprimé son admiration pour la transformation remarquable du pays. Elle a souligné les améliorations significatives du niveau de vie de la population, des transports, de l'éducation et de l'intégration internationale. Aujourd'hui, a-t-elle déclaré, le Vietnam est véritablement dynamique et moderne, tout en conservant son approche judicieuse des questions géopolitiques.

Selon elle, l'ICAV a organisé diverses activités pour promouvoir les échanges entre le Vietnam et l'Argentine. Le 2 septembre, a-t-elle souligné, n'est pas seulement la fête nationale du Vietnam, mais aussi un symbole de courage et un pont d'amitié bilatérale.

