Le Vietnam appelle à la poursuite du soutien des partenaires face aux inondations dévastatrices

Le ministère vietnamien de l'Agriculture et de l'Environnement a tenu, jeudi 9 octobre à Hanoï, une réunion du Partenariat pour la réduction des risques de catastrophe afin de partager les informations sur les inondations suite au typhon.

Photo : ND/CVN

Au nom du gouvernement, le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement Nguyên Hoàng Hiêp a exprimé sa profonde gratitude envers les partenaires, organisations internationales et individus pour leur soutien accordé au Vietnam dans son travail de prévention et d'atténuation des risques de catastrophes naturelles.

En 2024, les partenaires ont apporté au Vietnam une aide d'environ 25 millions de dollars, ainsi que des milliers de tonnes de biens de secours, contribuant de manière importante à aider la population à surmonter les difficultés après les catastrophes naturelles.

Le responsable a toutefois alerté sur la gravité croissante des phénomènes naturels en 2025. Malgré les efforts de prévention, de violentes tempêtes ont provoqué des pertes humaines et matérielles estimées à 35.000 milliards de dôngs (environ 1,3 milliard de dollars), soit près de la moitié du total des dommages enregistrés l'an dernier. La croissance du PIB national s'en trouve ralentie d'environ 0,2 point de pourcentage.

Nguyên Hoàng Hiêp a souligné l'évolution préoccupante des schémas climatiques. Des tempêtes qui se déplacent très rapidement en mer mais ralentissent en atteignant les terres, provoquant de longues pluies diluviennes, ainsi que des tempêtes tardives frappant désormais le Nord du pays - un phénomène autrefois rare.

Dans plusieurs régions, le niveau des crues a dépassé les records historiques, accentuant les risques d'inondations prolongées et de glissements de terrain.

Photo : VNA/CVN

Face à cette situation, le gouvernement déploie des mesures d'urgence et des politiques d'aide, tout en appelant à la solidarité et au soutien accrus des partenaires. Les besoins prioritaires concernent l'approvisionnement en vivres, eau potable, produits sanitaires et équipements ménagers, ainsi que la reconstruction des habitations et la relance de la production. Près de 100% des logements dans les zones sinistrées sont endommagés, selon les premières estimations.

Le vice-ministre a également proposé de maintenir le mécanisme de coordination expérimenté en 2024, avec des missions conjointes d'évaluation sur le terrain afin de répartir efficacement les tâches entre les partenaires selon leurs domaines de compétence.

Présente à la réunion, Pauline Tamesis, coordinatrice résidente des Nations unies au Vietnam, a réaffirmé l'engagement des Nations unies au Vietnam, qui demeurent aux côtés du pays non seulement dans les interventions d’urgence, mais aussi à travers des programmes à long terme visant à renforcer la résilience et la capacité d'adaptation des communautés.

Lors de la réunion, les partenaires ont exprimé leur souhait de déployer rapidement des missions d'évaluation sur le terrain afin d'élaborer dans les plus brefs délais des plans et mesures d'appui efficaces et adaptés.

Le vice-ministre Nguyên Hoàng Hiêp a chargé le Département de gestion des digues et de prévention des catastrophes naturelles d'établir sans tarder un programme d'action, prévoyant la création de trois missions se rendant respectivement dans les provinces de Tuyên Quang et Phu Tho, Cao Bang et Lang Sơn, ainsi que Bac Ninh et Thai Nguyên.

