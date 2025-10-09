Delta du Mékong

Écoles écologiques, une solution pour réduire la pollution plastique

La construction d’écoles écologiques, sans déchets plastiques, selon les critères et les modèles lauréats du Prix des écoles écologiques de l’ASEAN peut aider à réduire la pollution plastique du Delta du Mékong, a-t-on appris d’un atelier organisé mercredi 8 octobre dans la ville de Cân Tho.

Nguyên Van Khoi, vice-président du Comité populaire de la ville de Cân Tho, a cité un rapport d’enquête de la Banque mondiale (BM) de 2022 montrant que le delta du Mékong est un "point chaud" pour les déchets plastiques à usage unique, représentant 72% du total des déchets plastiques.

La pollution plastique des rivières reste un défi majeur pour le delta du Mékong en général et pour Cân Tho en particulier, a-t-il indiqué lors de l’atelier organisé par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

À Cân Tho, les zones riveraines et les canaux traversant les zones urbaines présentent une forte densité de déchets plastiques, près de trois fois supérieure à celles traversant les zones rurales, a-t-il précisé.

Dans ce contexte, le responsable a déclaré que le modèle d’écoles réduisant le plastique revêt une importance pratique et urgente, car il intègre l’éducation environnementale dans les écoles, favorise la sensibilisation et inculque des habitudes écologiques dès le jeune âge.

"Je crois que, grâce à de petits gestes tels que limiter les bouteilles en plastique, trier les déchets à la source ou recycler les fournitures scolaires, les élèves deviendront des ambassadeurs de l’environnement, diffusant des messages positifs à leurs familles et à leurs communautés", a-t-il déclaré.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Lê Công Thành, chef du comité d’organisation du Prix des écoles écologiques de l’ASEAN 2025, a déclaré que l’éducation environnementale n’est pas seulement la responsabilité des écoles, mais aussi le fondement de la construction d’une communauté verte avec une sensibilisation et des actions spécifiques pour protéger la planète.

Selon le responsable, cet événement permettra de sensibiliser à la protection de l'environnement et d'encourager les initiatives innovantes et la créativité dans l'enseignement et l'apprentissage pour construire une communauté scolaire dynamique, verte, propre et belle, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable du pays et de la région.

Le Prix des écoles écologiques de l’ASEAN, une initiative de l’Organisation des hauts fonctionnaires de l’Environnement de l’ASEAN, récompense les établissements ayant obtenu des résultats remarquables dans l’éducation environnementale, la protection de l’environnement et le développement durable.

L’édition 2025 adopte le thème "Écoles sans déchets plastiques", en réponse à l’appel des Nations unies à "mettre fin à la pollution plastique".

VNA/CVN