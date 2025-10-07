Typhon Matmo

Le PM appelle à protéger la population face aux pluies torrentielles dans le Nord

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la dépêche officielle N°189/CD-TTg demandant de renforcer la prévention et la lutte contre les inondations, crues soudaines et glissements de terrain au Nord.

>> De fortes pluies inondent les rues de Hanoï, de nombreuses écoles passent en ligne

>> Appel à une réaction proactive des localités face aux pluies et aux crues

Photo : VNA/CVN

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, le 7 octobre, les effets résiduels du typhon Matmo ont provoqué des pluies torrentielles dans le Nord et dans la province de Thanh Hoa, notamment à Thai Nguyên, Bac Ninh, Lang Son et Hanoï. Les précipitations ont atteint 300 à 400 mm dans de nombreuses zones, et jusqu’à plus de 560 mm par endroits. Une crue exceptionnelle est apparue sur la rivière Câu ; des inondations graves sont survenues à Bac Ninh, Lang Son, Cao Bang, particulièrement à Thai Nguyen, tandis que la rivière Thai Binh continue de monter, menaçant la sécurité du système de digues.

Afin de protéger la vie et les biens de la population, le Premier ministre a demandé aux présidents des Comités populaires des provinces de Thai Nguyên, Lang Son, Bac Ninh, Cao Bang et d’autres localités situées sur le bassin de la rivière Thai Binh, notamment les rivières Câu et Thuong, de mettre en œuvre immédiatement des mesures d’urgence adaptées au niveau d’alerte.

Il a souligné la nécessité de recenser les zones fortement inondées ou à risque de glissements de terrain et de crues soudaines, d’évacuer rapidement la population (en priorité les personnes âgées, les enfants et les groupes vulnérables) et de protéger les digues, barrages et réservoirs. Les autorités locales doivent mobiliser au maximum le personnel, les moyens techniques et matériels pour intervenir dès les premières heures.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé d’assurer le suivi des précipitations et des crues, de diffuser rapidement les informations aux autorités et à la population, et de coordonner la gestion des réservoirs et digues afin de garantir leur sécurité...

Le ministre de l’Industrie et du Commerce doit veiller à la sécurité des barrages hydroélectriques, à la continuité de l’alimentation électrique dans les zones inondées, et à la coordination étroite avec les autorités locales pour réguler le fonctionnement des réservoirs interconnectés..

Les ministères de la Défense et de la Police ont été priés de mobiliser les forces armées et policières, avec les moyens, équipements et vivres nécessaires, pour aider la population, mener les opérations de secours et réparer rapidement les dégâts causés par les catastrophes naturelles.

VNA/CVN