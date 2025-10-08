Inondations : aide d’urgence à 4 provinces pour surmonter les conséquences

Le 8 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la décision N°2221 accordant une aide d’urgence aux provinces de Thai Nguyên, Cao Bang, Lang Son et Bac Ninh, tous au Nord, afin de remédier aux conséquences des récentes inondations.

Photo : VNA/CVN

Selon cette décision, une enveloppe totale de 140 milliards de dôngs provenant de la réserve budgétaire centrale de 2025 sera allouée aux quatre localités pour soutenir les populations sinistrées et réparer les dégâts causés par les intempéries : Thai Nguyên recevra 50 milliards de dôngs, Cao Bang 30 milliards, Lang Son 30 milliards et Bac Ninh 30 milliards.

Le Premier ministre a demandé aux Comités populaires de ces provinces d’assumer la responsabilité de la gestion et de l’utilisation de ces fonds conformément à la législation sur le budget de l’État et aux réglementations pertinentes, en garantissant la transparence, la bonne affectation et l’absence de gaspillage ou de corruption.

Auparavant, le 2 octobre 2025, le Premier ministre avait signé la décision N°2171 allouant 2.524 milliards de dôngs issus de la réserve budgétaire centrale de 2025 à 15 provinces pour les aider à faire face aux conséquences du typhon Bualoi et d’autres catastrophes naturelles survenues depuis le début de l’année.

Cette aide vise notamment à soutenir les populations sinistrées, réparer les digues, barrages, infrastructures essentielles et stabiliser la vie des habitants dans les zones touchées…

VNA/CVN