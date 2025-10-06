Hanoï

Le typhon Matmo s’affaiblit en dépression tropicale et devrait provoquer de fortes pluies

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, dans la matinée du 6 octobre, le typhon Matmo, 11 e tempête à frapper la Mer Orientale cette année, s’est affaibli en dépression tropicale après avoir touché la province du Guangxi (Chine). À Hanoï, de fortes pluies sont prévues entre midi et la nuit, avec des cumuls de 50 à 100 mm, localement plus de 150 mm.

Photo : VNA/CVN

Le 6 octobre à 07h00, l’œil de la dépression tropicale se situait à environ 22,0°N - 107,1°E, au sud de la province du Guangxi (Chine). Elle se déplaçait vers l’ouest à une vitesse de 20 à 25 km/h.

Le général Luong Tam Quang, ministre de la Sécurité publique, a adressé une lettre de mobilisation à la police, l’appelant à concentrer tous les moyens pour réparer les dégâts causés par le typhon Bualoi et se tenir prête à affronter le typhon Matmo, afin de garantir la sécurité maximale de la population.

Il a souligné que, depuis le début de l’année 2025, le changement climatique et les intempéries extrêmes ont entraîné de lourdes pertes humaines et matérielles. Les forces de police se sont tenues en première ligne, intervenant rapidement dans les zones les plus touchées, parfois au péril de leur vie, pour protéger la population et rétablir l’ordre.

Face aux prévisions de deux à quatre typhons supplémentaires d’ici la fin de 2025, dont le typhon Matmo attendu dans les prochaines heures, le général Luong Tam Quang a appelé à une vigilance absolue.

VNA/CVN