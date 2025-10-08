Le PM se rend à Thai Nguyên pour diriger la réparation des dégâts des intempéries

Face aux inondations graves causées par des pluies torrentielles dans plusieurs provinces du Nord, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh s’est rendu le 8 octobre à Thai Nguyên, la localité la plus touchée, pour inspecter la situation, encourager la population et diriger les opérations de secours, en vue de rétablir la vie quotidienne dans les zones sinistrées.

>> Le PM appelle à protéger la population face aux pluies torrentielles dans le Nord

>> Face aux "doubles catastrophes", le Vietnam renforce sa résilience climatique

>> L'armée déploie des hélicoptères pour une aide d'urgence à Lang Son

Photos : VNA/CVN

À Thai Nguyên, en raison des effets résiduels du typhon Matmo, des pluies diluviennes se sont abattues sur la province entre la nuit du 6 et le 7 octobre, avec des précipitations allant de 250 à plus de 500 mm selon les zones. Ces intempéries ont provoqué des crues historiques, dépassant les niveaux record enregistrés, avec un pic à 29,90 m sur la rivière Câu, au poste de mesure de Gia Bay à 5h le 8 octobre - soit 2,9 m au-dessus de l’alerte de niveau 3, et 1,09 m au-dessus du précédent record de 2024.

Les inondations ont touché près de 50 communes et quartiers, isolant plusieurs zones telles que Vo Nhai, Trang Xa, Dân Tiên, Trai Cau, Nam Hoa, Hop Tiên, Linh Son, Phan Dinh Phung, Quan Triêu, Van Lang... La province a subi d'importantes coupures d'électricité et de communication, tandis que les risques de glissements de terrain restent très élevés, menaçant la sécurité des habitants et des infrastructures publiques.

4 morts, 2 disparus, 2 blessés, 5.450 maisons endommagées

Selon un bilan provisoire, les intempéries ont fait 4 morts, 2 disparus, 2 blessés ; 5.450 maisons ont été endommagées ou inondées, dont 490 familles ont dû être évacuées d'urgence ; plus de 4.400 ha de cultures et d’aquaculture ont été submergés ; environ 58.380 volailles ont péri ou été emportées ; de nombreuses routes et ouvrages hydrauliques ont été détruits ou rendus impraticables.

Photos : VNA/CVN

Le Premier ministre s’est rendu dans les quartiers les plus touchés de Phan Dinh Phung et Quan Triêu, où des centaines de foyers étaient inondés et isolés, subissant d’importants dommages matériels. Il a exprimé sa profonde solidarité avec la population, les autorités locales et les cadres du Parti, soulignant que le Parti et l’État, avec les forces armées, restent toujours aux côtés du peuple, notamment en période de crise. Il a appelé les habitants à faire preuve de résilience, d'entraide et de solidarité pour surmonter les difficultés.

Le chef du gouvernement a demandé à la province de Thai Nguyên de poursuivre sa coordination avec les forces du ministère de la Défense et du ministère de la Sécurité publique afin de recenser les zones à haut risque d’inondation ou de glissements de terrain, et d’évacuer les populations en priorité absolue.

Il a insisté sur la nécessité d’utiliser tous les moyens disponibles, y compris des hélicoptères et embarcations, pour accéder aux zones isolées et y acheminer vivres, eau potable et produits de première nécessité, sans laisser personne dans la détresse.

La réaction rapide de Thai Nguyên est saluée

Soulignant le caractère exceptionnel et dévastateur des récentes intempéries, le Premier ministre a salué la réaction rapide de Thai Nguyên pour évacuer les populations, approvisionner les zones isolées, assurer la sécurité des personnes et des biens, et renforcer les digues dans les secteurs critiques. Il a également félicité les forces armées, la police, ainsi que les agences et unités mobilisées pour leur engagement dans les opérations de secours et de rétablissement.

Le Premier ministre a exigé que les autorités locales, en collaboration avec les forces concernées, restent vigilantes face aux risques persistants d’inondations, de crues soudaines et de glissements de terrain ; qu’elles mobilisent tous les moyens pour assurer le drainage, réparer les infrastructures endommagées, rétablir l’électricité, les télécommunications, la circulation, et remettre en fonctionnement les établissements de santé, écoles et services administratifs. Il a également insisté sur la nécessité d’aider les habitants à réparer leurs habitations, nettoyer l’environnement, prévenir les épidémies et relancer la production.

Photo : VNA/CVN

À plus long terme, il a approuvé la proposition de la province de Thai Nguyên concernant l’investissement dans les ouvrages de digues et de prévention des crues le long de la rivière Câu, dans le centre provincial, en demandant que le projet soit élaboré en procédure accélérée, dans le cadre de l’état d’urgence, avec pour objectif une mise en service avant la saison des crues 2026.

Le Premier ministre a lancé un appel à l’ensemble des ministères, secteurs, organisations et particuliers pour qu’ils soutiennent les habitants de Thai Nguyên et des provinces du Nord gravement touchées par les intempéries, afin d’en atténuer les conséquences et de rétablir rapidement une vie normale.

En réponse à cet appel, le général Phan Văn Giang, ministre de la Défense, a remis une aide de 5 milliards de dôngs à la province de Thai Nguyên pour l'aider à surmonter les conséquences des catastrophes naturelles.

Le matin même, le Premier ministre avait décidé d’accorder une aide d’urgence de 140 milliards de dôngs, prélevée sur le fonds de réserve du budget central de 2025, aux provinces de Thai Nguyên, Cao Bang, Lang Sơn et Bac Ninh, afin de soutenir la population et répondre aux premières nécessités liées aux inondations.

VNA/CVN