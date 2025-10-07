Tuyên Quang : alerte maximale pour risques de crues et glissements de terrain

Selon la Station hydrométéorologique de la province de Tuyên Quang (Nord), en raison de la dépression résiduelle issue du typhon N°11 (Matmo), de fortes pluies, parfois très intenses, accompagnées d’orages, ont touché la région depuis la matinée du 7 octobre, avec des cumuls de 50 à 100 mm.

L’humidité du sol dépasse les 85% dans de nombreuses zones, atteignant parfois la saturation, augmentant considérablement les risques de catastrophes naturelles.

Dans les prochaines heures, les 124 quartiers et communes de la province sont exposés à un risque très élevé de crues soudaines sur les petits cours d’eau, de glissements de terrain, d’affaissements et d’inondations, notamment dans les zones pentues, instables, ou en bord de rivière.

Le niveau d’alerte est fixé à 3, avec des menaces sérieuses pour les vies humaines, l’environnement, les infrastructures et les activités socio-économiques.

Les autorités locales sont appelées à surveiller de près les zones à risque, dégager les points d’écoulement, et prévenir la population d’éviter les ponts suspendus et digues submersibles.

