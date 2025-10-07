Typhon Matmo

Appel à une réaction proactive des localités face aux pluies et aux crues

Le Comité directeur national de la défense civile a adressé le 7 octobre le télégramme officiel N°13/CD-BCD-BNNMT, appelant à la mise en œuvre des mesures proactives afin de faire face aux pluies torrentielles et aux inondations provoquées par la circulation périphérique du typhon N°11 (Matmo).

Le document a été transmis aux Comités populaires des villes et provinces de Lào Cai, Cao Bang, Lang Son, Quang Ninh, Bac Ninh, Thai Nguyên, Tuyên Quang, Phu Tho, Hanoï, Hai Phong, Hung Yên et Ninh Binh, ainsi qu'aux ministères de la Défense ; de la Police ; de l'Agriculture et de l'Environnement ; de la Construction ; de l'Industrie et du Commerce ; à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) ; à la Télévision vietnamienne (VTV) et à la Voix du Vietnam (VOV).

Sous l'influence du typhon, la nuit du 6 octobre et la matinée du 7 octobre ont été marquées par des pluies modérées à fortes, voire très fortes par endroits, affectant particulièrement le Nord et la province de Thanh Hoa. Des cumuls de précipitations exceptionnels ont été enregistrés entre 19h le 6 octobre et 06h00 le 7 octobre, dépassant localement les 200 mm, avec notamment 437,6 mm à la station de Hoa Thuong (Thai Nguyên) et 250,4 mm à la station de Bô Ha (Bac Ninh).

Les prévisions météorologiques annoncent une persistance de la montée des eaux sur les rivières Câu, Thuong, Luc Nam et d'autres cours d'eau des provinces de Cao Bang, Lang Son et du Nord entre le 7 et le 10 octobre. Les pics de crue sur les rivières Câu, Thuong et Luc Nam pourraient excéder le niveau d'alerte 3, avec une possibilité de crues exceptionnellement importantes. Les rivières des provinces de Lang Son, Cao Bang, Quang Ninh devraient atteindre les niveaux d'alerte 2 à 3, voire les dépasser, tandis que les rivières Thao (Lào Cai) et Lô (Tuyên Quang) atteindront les niveaux d'alerte 1 à 2.

Face à cette situation, le Comité directeur national de la défense civile a instruit les ministères, les secteurs et les comités populaires des villes et provinces d'appliquer rigoureusement les directives de la dépêche officielle N°188/CD-TTg, axées sur des mesures proactives contre les crues soudaines, les glissements de terrain et les inondations.

Il est impératif pour les localités de suivre de près l'évolution des intempéries, d'informer rapidement les autorités et les populations pour la mise en place de mesures préventives, et d'organiser l'évacuation d'urgence des habitants. Une surveillance attentive des niveaux d'eau et de la situation des digues est également exigée, avec l'activation des plans de protection.

Les villes et provinces doivent mobiliser les ressources humaines, matérielles et les équipements nécessaires à la protection des digues, selon la devise des "quatre sur place" (commandement, forces humaines, véhicules et fournitures, et logistique), garantissant la sécurité des infrastructures. Des forces de surveillance, de contrôle, de soutien et de guidage seront déployées pour assurer la sécurité du trafic et la fluidité des axes routiers majeurs en cas de fortes pluies et d'inondations.

Des mesures proactives pour prévenir les inondations, particulièrement dans les zones urbaines et résidentielles, sont également sollicitées, avec des équipes de secours prêtes à intervenir. Il faut également demander aux stations de radio et de télévision locales de renforcer la diffusion d'informations sur l'évolution des intempéries pour une prévention efficace.

Parallèlement, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a publié le même jour le document N°7559/BNNMT-ĐĐ à l'intention des comités populaires de Hanoï, Thai Nguyên, Bac Ninh et Hai Phong, concernant la sécurité du système de digues et la gestion des crues exceptionnellement importantes sur les rivières Câu, Thuong et Luc Nam.

