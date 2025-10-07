Le Vietnam se prépare à une météo extrême persistante et à de nouvelles tempêtes

D’ici fin 2025, le nombre de tempêtes et de dépressions tropicales en Mer Orientale devrait être supérieur à la moyenne pluriannuelle, tandis que les fronts d’air froid devraient augmenter en intensité et en fréquence à partir d’octobre, plus tôt que d’habitude, selon le Département d’hydrométéorologie.

>> Typhon Bualoi : inondations et glissements de terrain paralysent le rail

>> Le typhon Bualoi fait 54 morts et disparus et cause d’énormes dégâts au Vietnam

>> Typhon Matmo : le PM ordonne la préparation aux inondations et glissements de terrain

>> De fortes pluies nocturnes ont inondé de nombreuses rues de Hanoï

Photo : VNA/CVN

Les catastrophes naturelles des neuf premiers mois de 2025 ont montré des schémas anormaux, complexes et de plus en plus extrêmes par rapport aux années précédentes, a déclaré Hoàng Duc Cuong, directeur adjoint du Département d’hydrométéorologie, lors d’une conférence de presse à Hanoï le 6 octobre.

Les régions côtières du Nord, du Centre-Nord et du Centre du Vietnam ont été gravement touchées. Les catastrophes se sont produites hors des saisons habituelles, se sont intensifiées et ont touché des zones plus vastes, a-t-il précisé.

À la fin septembre, onze tempêtes et quatre dépressions tropicales s’étaient formées au-dessus de la Mer Orientale, un nombre nettement supérieur à la moyenne, dont six ont touché directement ou indirectement le Vietnam.

Le super typhon Ragasa, qui a frappé le Vietnam le 25 septembre, a notamment atteint des vents de plus de 200 km/h, ce qui en fait la tempête la plus puissante jamais enregistrée en Mer Orientale. Bien qu’il ait faibli avant de toucher terre, il a souligné la menace croissante des super typhons dans le contexte du changement climatique.

Quelques jours plus tard, le typhon Bualoi a touché terre directement dans le Centre du Vietnam, apportant des pluies torrentielles généralisées de 300 à 600 mm, des vents violents et déclenchant des inondations, des glissements de terrain et des crues soudaines de grande ampleur du nord au centre. Il s’agit de l’une des tempêtes les plus anormales et extrêmes jamais observées.

De nouvelles périodes de fortes pluies

Depuis le début de l’année, le Vietnam a connu 14 épisodes de fortes pluies généralisées, dont deux rares épisodes hors saison en mai et juin. Deux systèmes orageux particulièrement destructeurs, les typhons Kajiki et Ragasa, ont provoqué des catastrophes naturelles simultanées en l’espace d’un mois seulement.

Le Département d’hydrométéorologie prévoit que les conditions météorologiques extrêmes persisteront pendant les mois restants de l’année. D’octobre à décembre 2025, l’activité orageuse en Mer Orientale devrait être supérieure à la moyenne, avec 4 à 5 tempêtes attendues, dont 2 ou 3 susceptibles d’avoir un impact direct sur le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le phénomène ENSO (El Niño-Oscillation australe), qui comprend El Niño et La Niña - réchauffement ou refroidissement anormal des eaux de surface dans le Pacifique équatorial central et oriental devrait rester neutre, tendant vers un phénomène de type La Niña, sans toutefois atteindre pour autant les conditions optimales de La Niña.

Les fronts d’air froid devraient se renforcer de novembre à décembre, la première vague de froid touchant probablement le nord du Vietnam durant la seconde quinzaine de décembre, conformément aux moyennes historiques.

D’ici la fin de l’année, le centre du Vietnam devrait connaître de nouvelles périodes de fortes pluies. Le pic de la saison des tempêtes et des inondations devrait toucher la région de Hà Tinh à Huê, ainsi que l’est des provinces de Quang Ngai à Khanh Hoa, entre octobre et mi-décembre.

VNA/CVN