Typhon Matmo : le PM ordonne la préparation aux inondations et glissements de terrain

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a signé le 6 octobre la dépêche officielle n°188/CD-TTg, appelant à des mesures proactives pour faire face aux risques de crues soudaines, de glissements de terrain et d’inondations causés par le typhon Matmo, le onzième à frapper la Mer Orientale cette année.

Le texte a été envoyé aux présidents des comités populaires de 14 provinces et villes, à savoir Cao Bang, Lào Cai, Lang Son, Bac Ninh, Thai Nguyên, Tuyên Quang, Phu Tho, Son La, Diên Biên, Lai Châu, Hanoï, Hai Phong, Hung Yên, Ninh Binh (Nord) et la province de Thanh Hoa (Centre).

La dépêche officielle est également envoyée aux ministres de la Défense, de la Police, de l’Agriculture et de l’Environnement, de l’Industrie et du Commerce, de l’Éducation et de la Formation, et des Sciences et des Technologies, ainsi qu’au Bureau du Comité directeur national de la défense civile.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, le matin du 6 octobre, la tempête a touché terre dans le Guangxi, en Chine, près de la frontière sino-vietnamienne, avant de se transformer en dépression tropicale.

Cependant, sa circulation devrait entraîner de fortes pluies et des orages les 6 et 7 octobre. Des précipitations de 100 à 200 mm, avec des averses localisées dépassant les 300 mm, sont attendues dans les régions montagneuses et moyennes du Nord. Le Delta du fleuve Rouge et Thanh Hoa devraient recevoir de 50 à 150 mm de pluie, avec des précipitations dépassant parfois les 200 mm.

Ces précipitations font suite à plusieurs jours de fortes pluies liées au typhon Bualoi, qui ont détrempé de nombreuses zones, rempli les réservoirs et gonflé les rivières, créant un risque très élevé de crues soudaines, de glissements de terrain et de graves inondations dans les régions montagneuses, moyennes du Nord et du Centre-Nord du pays, ainsi que d’inondations urbaines dans les zones de basse altitude.

Afin de protéger les vies et de minimiser les pertes matérielles, le Premier ministre a demandé aux responsables provinciaux et municipaux, en particulier dans les régions montagneuses et moyennes, de mobiliser des ressources et d’appliquer des mesures énergiques. Les autorités locales devraient envisager l’apprentissage en ligne à la place de l’enseignement en présentiel lorsque les conditions le justifient.

Les communautés à risque doivent faire l’objet d’une surveillance étroite, et les ménages des zones vulnérables doivent être relogés en amont. Les autorités sont tenues de diffuser des alertes en temps opportun, de restreindre les déplacements sur les itinéraires dangereux et de déployer des forces de l’ordre pour gérer la circulation dans les zones inondées ou sujettes aux glissements de terrain.

Des fournitures, du matériel et des vivres essentiels doivent être prépositionnés dans les zones susceptibles d’être isolées. Les ministères et agences concernés doivent coordonner l’armée, la police et les forces locales dans la prévention des catastrophes, les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que le rétablissement après sinistre, tout en assurant la diffusion régulière, rapide et précise des prévisions et des alertes.

