Près de 11.000 ha de cultures inondés dans le Nord et le Centre septentrional

Selon les données provisoires du Département de gestion et de construction des ouvrages hydrauliques, à 17h00 le 7 octobre, le Nord et le Centre septentrional comptaient près de 10.900 ha de cultures inondés. Les autorités locales ont mobilisé 276 stations/1.352 pompes pour drainer les eaux, en complément de plusieurs systèmes d’écoulement gravitaire.

Photo : VNA/CVN

Dans le Nord, la superficie totale de rizières et cultures maraîchères submergées, endommagées ou détruites est estimée à 10.476 ha, les provinces les plus touchées étant Cao Bang, suivie de Bac Ninh, Hanoï, Thai Nguyên et Tuyên Quang.

Dans le Centre septentrional, environ 401 ha de cultures sont encore inondés, dont 247 ha de riz et 154 ha de légumes, principalement dans la province de Thanh Hoa.

Le Département de gestion et de construction des ouvrages hydrauliques a indiqué que de nombreux réservoirs hydrauliques de grande capacité dans ces régions procèdent actuellement à des opérations de déversement contrôlé, afin d’assurer la sécurité des ouvrages tout en continuant à accueillir les crues dues aux pluies persistantes.

Dans la province de Lang Son, le déversoir du réservoir Dap De, situé dans la commune de Thiên Tân, a subi un glissement de terrain avec un affaissement de terre et de roches dans le canal d’évacuation. L’unité de gestion a mobilisé des engins mécaniques pour dégager le flux d’eau, garantissant un écoulement temporaire.

Les autorités provinciales de Lạng Son ont évacué les foyers menacés et mis en place une surveillance 24h/24 sur le site afin de suivre l’évolution du niveau d’eau et la stabilité du terrain.

VNA/CVN