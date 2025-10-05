Des animaux sauvages sauvés relâchés dans le parc national de Tam Dao

Le Centre d'éducation à la nature (Education for Nature - Vietnam, ENV) a annoncé que 91 animaux sauvages ont été relâchés dans la forêt du parc national de Tam Dao fin septembre, après une période de réhabilitation réussie au Centre de sauvetage de la faune sauvage de Hanoï.

Cette remise en liberté, menée en coopération avec le parc national de Tam Dao, vise à restaurer les populations animales, à préserver la biodiversité et à renforcer les écosystèmes naturels de la région.

En vertu de la décision n°1633/QD-SNNMT, sept espèces ont été relâchées, dont la civette palmiste masquée, la mésia à oreilles argentées et le léiothrix à bec rouge, trois espèces classées dans le groupe IIB des espèces menacées.

Toutes sont naturellement présentes dans les forêts de Tam Dao.

Chaque animal a bénéficié d’un bilan de santé complet afin de garantir ses chances de survie dans la nature. Cette initiative contribue non seulement à la restauration de la faune sauvage, mais aussi à la sensibilisation du public à la protection des espèces menacées.

Le Centre de sauvetage de la faune sauvage de Hanoï a souligné que la coordination étroite entre les organismes concernés avait permis un sauvetage et une remise en liberté rapides, favorisant ainsi la préservation de la diversité génétique et la durabilité des écosystèmes forestiers.

Vuong Tiên Manh, directeur adjoint du parc national de Tam Dao, a déclaré que cette opération s’inscrivait dans le cadre des efforts continus déployés pour maintenir l’équilibre écologique et la biodiversité.

Au-delà du sauvetage et de la remise en liberté, le parc renforce également ses patrouilles, la surveillance et la sensibilisation communautaire.Il a ajouté que la sensibilisation des habitants locaux était essentielle pour mettre fin à la chasse, au commerce et à la consommation d’animaux sauvages.

Le parc collabore aussi avec ses partenaires pour étendre les opérations de sauvetage et soutenir des campagnes de communication. Des mesures concrètes, telles que l’abstention de chasser, vendre ou consommer des animaux sauvages, sont jugées indispensables pour préserver la beauté naturelle de la forêt et les chants des oiseaux.

Le retour de ces 91 animaux sauvages à Tam Dao est considéré comme une avancée positive pour la conservation de la biodiversité. Grâce à une coopération étroite entre les autorités et à la participation du public, ces efforts devraient contribuer à bâtir un écosystème plus résilient et à promouvoir l’harmonie entre l’homme et la nature.

