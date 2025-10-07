De fortes pluies nocturnes ont inondé de nombreuses rues de Hanoï
Sous l'effet du typhon Matmo, de fortes pluies et des orages ont frappé Hanoï dans la nuit et la matinée du 7 octobre, provoquant des inondations dans les zones basses du centre-ville.
>> Le typhon Matmo s’affaiblit en dépression tropicale et devrait provoquer de fortes pluies
>> Typhon Matmo : le PM ordonne la préparation aux inondations et glissements de terrain
>> Fortes pluies à Hanoï : alerte sur plus de 100 points d’inondation
|La route Câu Diên est fortement inondée, rendant les déplacements des habitants particulièrement difficiles dans la matinée du 7 octobre.
|Les habitants traversent difficilement une zone inondée dans la matinée du 7 octobre.
|La route Câu Diên est fortement inondée, rendant les déplacements des habitants particulièrement difficiles dans la matinée du 7 octobre.
|Voitures et motos avancent lentement sur la rue Kiêu Mai le matin du 7 octobre.
|Les habitants hanoïens peinent à se rendre au travail dans les rues inondées.
|De nombreuses rues sont fortement inondées le matin du 7 octobre.
|Plusieurs tronçons de la route nationale 32 sont fortement inondés le matin du 7 octobre.
Texte et photos : VNA/CVN