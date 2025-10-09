Des mesures urgentes pour remédier aux conséquences des inondations

À midi le 9 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion de la Permanence du gouvernement visant à évaluer la situation et à diriger la mise en œuvre de mesures urgentes pour remédier aux conséquences du typhon N°11 (Matmo) et des inondations qui ont suivi.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a coprésidé la réunion.

Selon un rapport du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, au 9 octobre, les catastrophes naturelles survenues dans tout le pays avaient causé la mort ou la disparition de 238 personnes, blessé 367 autres, endommagé 258.000 habitations et inondé plus de 500.000 ha de rizières et de cultures, les pertes économiques totales étant estimées à 33.549 milliards de dôngs.

Pour les seules conséquences du typhon N°11, le bilan enregistré s'élève à 15 morts et disparus, 7 blessés, 221.000 maisons inondées et près de 17.000 autres endommagées, 23.280 ha de rizières et de cultures submergées, sans compter d’importantes pertes en bétail et volaille

Le ministère de la Défense a mobilisé plus de 11.000 officiers et soldats et 256 véhicules de toutes sortes, en plus d'organiser quatre vols pour transporter 8,7 tonnes de secours d’urgence ; de son côté, le ministère de la Sécurité publique a déployé 11.500 policiers et renforcé 590 membres des forces mobiles dans les provinces sinistrées.

Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

Prenant la parole, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de remédier rapidement aux conséquences des catastrophes naturelles, de stabiliser la vie des populations en assurant les conditions minimales de subsistance, de garantir la sécurité, l’ordre public et la stabilité sociale, ainsi que de rétablir au plus vite la production et les activités économiques.

Il a noté que la situation météorologique avait récemment évolué de manière très complexe, avec des crues historiques ayant causé des pertes humaines et matérielles extrêmement graves, tout en affectant la croissance économique. En 2024, les catastrophes naturelles ont entraîné des pertes équivalentes à 0,4% du PIB ; celles de 2025 pourraient atteindre au moins 2%.

Prévenant que la situation restait préoccupante, avec des inondations prolongées et la possibilité de nouveaux typhons, le chef du gouvernement a exigé un renforcement des prévisions météorologiques, une coopération accrue avec d’autres pays et une prévention plus rapide, efficace et ciblée. Il a insisté sur le fait que la direction et la coordination doivent rester étroitement alignées sur les instructions du secrétaire général, du Secrétariat ainsi que des dirigeants du Parti, de l’État et du gouvernement afin d’assurer une réaction rapide, flexible et efficace.

Le Premier ministre a également demandé d’organiser des visites et d’apporter un soutien moral et matériel aux familles des victimes, d’assurer des funérailles décentes selon les coutumes locales, et de mobiliser toutes les forces et moyens disponibles, y compris aériens, pour atteindre les zones isolées et fournir des biens de première nécessité.

Enfin, il a chargé l’ensemble des ministères et autorités locales de mobiliser leurs ressources pour soutenir les zones sinistrées, tout en poursuivant le recensement des pertes afin que le gouvernement et le Front de la Patrie du Vietnam puissent accorder rapidement des aides financières aux régions touchées.

VNA/CVN