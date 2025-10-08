Face aux "doubles catastrophes", le Vietnam renforce sa résilience climatique

Le Vietnam est confronté à une intensification des catastrophes naturelles, marquée par des tempêtes et des inondations dévastatrices qui se succèdent, créant un phénomène de "double catastrophe" aux conséquences considérables pour de nombreuses localités.

Lors d'une réunion consacrée à la réponse au typhon Matmo, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a souligné la complexité des récents événements climatiques. Il a exhorté les autorités locales à mobiliser les ressources humaines et matérielles pour régler les conséquences des intempéries.

Le Prof.associé-Docteur Mai Van Khiêm, directeur du Centre national de prévision hydrométéorologique, a qualifié cette saison des tempêtes d'anormale, caractérisée par une succession rapide de phénomènes multi-catastrophes, avec des "tempêtes sur tempêtes" et des "inondations sur inondations".

Bien que le super typhon Ragasa ait dévié sa trajectoire vers la Chine, s'affaiblissant en atteignant la province de Quang Ninh et épargnant le continent vietnamien d'un impact significatif, le typhon Bualoi a frappé le Nord et le Centre avec une intensité considérable. Ces intempéries ont entraîné des dégâts matériels et humains considérables dans de nombreuses localités, a rappelé Mai Van Khiêm.

La gestion des catastrophes naturelles s'oriente désormais résolument vers le développement durable. Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a insisté sur l'intégration de la prévention et du contrôle des risques de catastrophes dans les plans de développement socio-économique, la promotion de l'approche "quatre sur place" et la responsabilisation des dirigeants.

Le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Nguyên Hoàng Hiêp, a insisté sur la nécessité pour les localités de planifier et de construire des ouvrages au service de l'approvisionnement en eau et la régulation des crues durant la saison des pluies, ainsi que de consolider les digues et de renforcer la qualité des forêts.

De plus, l'adaptation climatique doit être intégrée de manière transversale dans les stratégies de développement national. La croissance verte, l'économie circulaire, les énergies renouvelables, la protection des ressources en eau et des sols sont des facteurs cruciaux pour un développement socio-économique résilient.

Dans le contexte actuel de changement climatique, les "tempêtes sur tempêtes" représentent un avertissement urgent et pressant, appelant à une stratégie d'adaptation globale pour garantir la sécurité des vies et des biens de chacun.

