L'armée déploie des hélicoptères pour une aide d'urgence à Lang Son

Face aux fortes pluies et aux inondations ayant isolé de nombreuses communes de la province de Lang Son, le ministère de la Défense a ordonné le 8 octobre au Commandement de l'Armée de l'air et de la défense anti-aérienne de réaliser des vols d'urgence pour acheminer des secours dans la région.

>> Le PM appelle à protéger la population face aux pluies torrentielles dans le Nord

>> Trois morts et quatre disparus à la suite des effets résiduels du typhon Matmo

>> Face aux "doubles catastrophes", le Vietnam renforce sa résilience climatique

Photo : BQP/CVN

La mission exceptionnelle a été confiée au Régiment d'hélicoptères 916, rattaché à la Division 371. Ce régiment a une longue expérience dans les opérations de secours et de sauvetage en situations d'urgence.

Dans la matinée du 8 octobre, après avoir transféré les fournitures de secours – eau potable, nouilles instantanées, vivres secs, lait en conserve – de l'aéroport de Hoa Lac à celui de Gia Lâm, des équipages d'hélicoptères Mi-171 et Mi-17 ont décollé successivement vers Lang Son.

À 09h50, l'hélicoptère Mi-171 Sar-03 a transporté 2 tonnes de vivres vers la commune de Vân Nham. À 10h15, un second vol, l'hélicoptère Mi-17 7844 a acheminé 2 tonnes de vivres vers la commune de Yên Binh.

Le Régiment d'hélicoptères 916 continue de préparer d'autres appareils pour poursuivre les missions d'acheminement d'aide aux zones sinistrées.

La veille, le 7 octobre, le général de corps d'armée Nguyên Van Nghia, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire du Vietnam, avait signé le Télégramme d'urgence N°5751, demandant une mobilisation totale pour la prévention et la lutte contre les inondations, crues soudaines, glissements de terrain et autres catastrophes naturelles dans le Nord.

Le télégramme stipule que les forces aériennes et le Corps de troupes 18 doivent réviser leurs plans et mobiliser les moyens nécessaires afin d'être prêts à effectuer des vols de recherche et de sauvetage, ainsi que le transport de vivres et de produits de première nécessité vers les zones isolées ou inondées.

VNA/CVN