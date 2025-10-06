Le typhon Matmo s’affaiblit après avoir touché la province du Guangxi (Chine)

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, tôt ce matin (6 octobre), le typhon Matmo, 11 e tempête à frapper la Mer Orientale cette année, a touché terre dans la région de Fangcheng, province du Guangxi (Chine), tout en perdant nettement en intensité.

Photo : VNA/CVN

Au Vietnam, sous l’influence du typhon, des vents forts ont été enregistrés à Bach Long Vi (force 8, rafales 9), Cô Tô (force 6, rafales 8), ainsi que dans les zones côtières de Quang Ninh et Hai Phong (rafales de force 6-7).

À 5h00, l’œil de Matmo se situait aux environs de 22,0°N - 107,5°E, avec des vents soutenus de force 8 (62 à 74 km/h), rafales atteignant la force 10. Elle se déplaçait vers l’Ouest-Nord-Ouest à environ 20 km/h.

D’ici 16h00, le typhon devrait atteindre les zones montagneuses du Nord du Vietnam, tout en s’affaiblissant pour devenir une dépression tropicale (inférieure à la force 6). Les zones affectées incluraient les provinces de Quang Ninh et Lang Son, ainsi que le Nord du golfe du Bac Bô (Tonkin). Le niveau d’alerte est fixé à 3.

Concernant les précipitations, il est prévu que, du matin du 6 octobre jusqu’à la fin de la nuit du 7 octobre, les régions montagneuses et intermédiaires du Nord connaîtraient des pluies fortes, avec des cumuls généralement compris entre 100 et 200 mm, localement très fortes, dépassant 300 mm. Un risque de pluies intenses (plus de 150 mm en trois heures) est signalé. Dans le Delta du Nord et à Thanh Hoa, les pluies seraient modérées à fortes, avec des cumuls généralement compris entre 50 et 150 mm, localement très fortes, pouvant dépasser 200 mm.

En raison de l’influence des restes du typhon, il est nécessaire de se prémunir contre les risques d’orages, de tornades et de rafales violentes.

VNA/CVN