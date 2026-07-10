Iran : le défunt guide suprême inhumé à Mashhad

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Le fils aîné d'Ali Khamenei, Mostafa Khamenei, a dirigé et accompli les prières rituelles devant les dépouilles du défunt guide et des membres de sa famille tués lors de la même attaque, avant leur inhumation, selon IRNA. Le cortège funèbre s'est mis en route jeudi 9 juillet à 15h00 heure locale (11h30 GMT), tandis que des foules immenses accompagnaient les cercueils tout au long du trajet menant au sanctuaire sacré et se rassemblaient autour du véhicule qui les transportait. Les cérémonies de deuil en l'honneur de Khamenei, qui ont duré plusieurs jours, ont débuté le 3 juillet à Téhéran par une cérémonie organisée à la Grande Mosalla de l'imam Khomeini, lors de laquelle de nombreux hauts responsables iraniens et étrangers ont rendu hommage au défunt dirigeant. Cette cérémonie a été suivie d'une cérémonie d'adieu de deux jours au même endroit pendant le week-end et un cortège funèbre a ensuite eu lieu à Téhéran en présence de foules immenses venues de tout le pays. Mardi 7 juillet, une cérémonie funéraire a eu lieu à Qom, ville du centre de l'Iran, suivie le lendemain de cérémonies de deuil dans les villes irakiennes de Najaf et de Karbala. Ali Khamenei a occupé la fonction de guide suprême de l'Iran pendant près de 37 ans. Il a été tué lors d'une attaque américano-israélienne le 28 février. Son fils, Mojtaba Khamenei, a été choisi en mars comme nouveau guide suprême de l'Iran.

Xinhua/VNA/CVN