Russie : le Sommet de l'OTAN n'a pas permis de combler les divergences

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"Les fissures dans le lien transatlantique sont toujours bien présentes, même si les dirigeants des pays européens et du Canada ont affiché de manière flagrante leur loyauté envers Washington", a-t-elle dit. "La question du Groenland ne se résout pas selon le scénario américain. Le ressentiment lié au fait que les membres de l'alliance, selon Washington, ne se sont pas comportés comme des alliés lorsque les États-Unis avaient besoin de leur soutien, n'a pas disparu", a poursuivi Mme Zakharova. L'OTAN poursuivra sa politique de militarisation de l'Europe, de renforcement de son potentiel militaire et de soutien accru à l'Ukraine, en considérant la Russie comme une menace majeure et durable pour la sécurité euro-atlantique et en se préparant à un conflit armé avec elle, a ajouté la porte-parole. Au cours du Sommet, les États membres de l'OTAN se sont engagés à verser 70 milliards d'euros (environ 80 milliards de dollars) d'aide militaire à l'Ukraine cette année et à maintenir au moins le même niveau d'aide en 2027. Sous la pression de l'administration Trump, les membres de l'OTAN sont convenus, en juin 2025, de porter leurs dépenses militaires à 5% du produit intérieur brut d'ici 2035.

Xinhua/VNA/CVN