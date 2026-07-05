Poutine a parlé par téléphone avec Trump de l'Ukraine et de sujets internationaux

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu samedi 4 juillet par téléphone avec son homologue américain Donald Trump à l'occasion des 250 ans des États-Unis, a annoncé le Kremlin, précisant que les deux dirigeants avaient évoqué la situation en Ukraine avant le sommet de l'Otan à Ankara.

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Photo : Kyodo/VNA/CVN

"Les présidents ont naturellement abordé la question d'un règlement en Ukraine, en prenant notamment en compte la participation prochaine de Donald Trump au sommet de l'Otan en Turquie, les 7 et 8 juillet", a indique Iouri Ouchakov, le conseiller diplomatique du Kremlin, cité par l'agence de presse Ria Novosti.

Selon lui, lors de cet appel de 1h25, les deux dirigeants ont également évoqué d'autres sujets internationaux, comme la situation autour de l'Iran et au Moyen-Orient.

Plus tôt, samedi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également annoncé s'être entretenu par téléphone avec Donald Trump à l'occasion de l'anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis.

"Le président Trump et moi-même avons évoqué la situation actuelle sur la ligne de front ainsi que nos efforts diplomatiques. Il existe une réelle perspective de mettre fin à cette tension et la détermination de l'Amérique est décisive", a indiqué M. Zelensky sur ses réseaux sociaux.

"Nous avons convenu de poursuivre ces discussions lors du sommet de l'OTAN à Ankara", a-t-il poursuivi.

Des chefs d'État et délégations de 32 pays, dont Donald Trump, sont attendus à partir de mardi 7 juillet à Ankara pour ce sommet de l'Alliance atlantique.

M. Poutine a "brossé le tableau de la situation réelle sur le champ de bataille (en Ukraine), où les forces armées russes progressent avec assurance", a affirmé le conseiller du Kremlin, Iouri Ouchakov.

Le Kremlin a revendiqué vendredi 3 juillet la prise de la ville ukrainienne de Kostyantynivka, un bastion des forces de Kiev dans la région orientale de Donetsk dont la capture est l'objectif principal du Kremlin.

Mais cette annonce a été fermement démentie par Kiev, qui a affirmé que ses troupes contrôlaient toujours cette cité et que les combats s'y poursuivaient.

Sur un front, les forces russes n'ont quasiment pas avancé ces derniers mois du fait notamment de l'omniprésence des drones qui gênent les mouvements des véhicules lourds et infligent de très lourdes pertes aux deux camps.

Sur le plan diplomatique, les négociations sont dans l'impasse, Moscou exigeant le retrait des forces ukrainiennes de toute la région de Donetsk, ce que Kiev refuse.

AFP/VNA/CVN