Inde : 9 morts dans l'effondrement d'une décharge causé par des pluies torrentielles

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L'accident s'est produit mercredi dernier 8 juillet lorsqu'un montage de déchets destinés à être brûlés pour produire de l'électricité s'est écroulé sur un bâtiment, a expliqué la compagnie Antony Waste Handling Cell. Sur les vingt-trois personnes ensevelies sous les décombres, neuf en ont été retirées mortes, a précisé l'entreprise basée à Pimpri Chinchwad. Trois autres étaient toujours hospitalisées lundi, selon le quotidien Times of India. "L'accident a été causé par des pluies incessantes, qui ont déstabilisé une décharge dans laquelle étaient entreposées des milliers de tonnes de déchets et endommagé la structure du bâtiment", a ajouté l'entreprise. L'activité de l'usine a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. Les inondations et les glissements de terrain sont fréquents pendant la période de la mousson d'été en Inde. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique accroît leur intensité et leur fréquence.

APS/VNA/CVN