Les dirigeants du groupe E3 soutiennent un dialogue direct Ukraine - Russie et appellent à un cessez-le-feu

Dimanche 7 juin, à l'issue d'entretiens avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Londres, les dirigeants du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, qui forment le groupe E3, ont exprimé leur soutien à l'ouverture d'un dialogue direct entre l'Ukraine et la Russie afin de parvenir à un cessez-le-feu et de faire progresser les négociations de paix.

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Le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz ont publié une déclaration commune avec M. Zelensky après la réunion, affirmant soutenir des pourparlers directs Ukraine - Russie avec la participation active des États-Unis et de l'Europe. Les quatre dirigeants ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et complet, estimant que la ligne de contact actuelle devait servir de point de départ aux négociations. Selon la déclaration, l'Europe devra jouer un rôle important dans le processus de paix, en étroite coordination avec l'Ukraine, ses partenaires européens et les États-Unis. Les dirigeants ont également discuté des arrangements de sécurité à mettre en place pour l'Ukraine après un éventuel cessez-le-feu. Le communiqué a précisé que les intérêts de sécurité européens devaient être préservés dans tout accord, et a souligné que les questions relatives à l'Union européenne et à l'OTAN nécessiteraient le consentement de leurs membres respectifs.

Xinhua/VNA/CVN