Chine : l'équipage de Shenzhou-23 teste un nouveau dispositif de mesure

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Outre les essais de ce nouveau dispositif, les astronautes Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan et Li Jiaying ont mené une série d'expérimentations en sciences de la vie dans l'espace et en recherche sur l'être humain au cours de la semaine dernière, d'après une vidéo émise dimanche par l'Agence chinoise des vols spatiaux habités (China Manned Space Agency, CMSA). Pour l'étude sur les sollicitations musculo-squelettiques, ils ont effectué des mesures de la pression plantaire, des tests biomécaniques des membres inférieurs et une caractérisation des muscles et des tendons pendant la course et des exercices de résistance dans différentes conditions de charge. Ils ont ainsi recueilli des données sur la pression plantaire, la cinématique articulaire, des images de mouvement et des paramètres musculaires afin de cartographier les caractéristiques des modifications des interactions musculo-tendineuses, d'après la CMSA. L'équipage a également utilisé un équipement d'imagerie fonctionnelle cérébrale dans le proche infrarouge pour mener des expérimentations neuroergonomiques basées sur des paradigmes de multitâche. Les chercheurs au sol utiliseront les données recueillies pour étudier l'influence de l'environnement spatial sur le contrôle cognitif des astronautes. Le trio a poursuivi ses exercices quotidiens en orbite pour contrer les effets physiologiques de l'apesanteur.

Xinhua/VNA/CVN