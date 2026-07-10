Des explosions entendues dans le Sud de l'Iran

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Selon la presse, deux déflagrations ont été entendues à Bushehr et trois dans le Sistan-et-Baloutchistan. Par ailleurs, l'agence de presse officielle iranienne IRNA a cité Mohammad-Younes Haghani, gouverneur du comté de Konarak dans le Sistan-et-Baloutchistan, qui a déclaré que deux explosions s'étaient produites sur un site militaire de la marine iranienne situé dans ce comté après que celui-ci a été pris pour cible par des avions de chasse "ennemis". M. Haghani a indiqué que des représentants des organisations concernées, des équipes de secours et des forces de sécurité avaient été déployés sur les lieux et qu'une enquête sur cette attaque était en cours. S'adressant à l'IRNA, Ehsan Jahanian, vice-gouverneur de Bushehr chargé des affaires politiques et de la sécurité, a déclaré que les explosions entendues dans la province étaient dues à la "réaction rapide" de la défense aérienne, qui a empêché une attaque de drones américains. Il a ajouté qu'un "projectile ennemi" avait frappé la périphérie de Bushehr, mais qu'aucune victime n'avait encore été signalée. Peu après les explosions, CNN, citant un responsable américain anonyme, a indiqué que l'armée américaine "ne menait pas de frappes pour le moment". À ce jour, aucun commentaire officiel n'a été publié du côté américain. Ces événements surviennent alors que les États-Unis et l'Iran se sont livrés à de nouvelles attaques entre mardi soir 7 et jeudi 9 juillet, marquant une nouvelle escalade.

Xinhua/VNA/CVN