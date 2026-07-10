A propos de la position des États-Unis sur l'escalade dans le conflit en Ukraine

Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a indiqué lors d'un point presse le 9 juillet que la Russie considère les déclarations des États-Unis laissant entendre qu'une escalade des attaques ukrainiennes contre les infrastructures russes pourrait contribuer à un règlement pacifique comme le reflet d'un "jugement erroné".

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon le porte-parole, "l'escalade des tensions et les actions allant dans le sens de l'escalade ne contribueront en aucun cas au processus de paix". Une nouvelle escalade risquerait même de prolonger le conflit, a-t-il ajouté.

Les remarques de M. Peskov sont intervenues après que le président américain Donald Trump et le secrétaire d'État, Marco Rubio, ont commenté l'intensification des combats entre la Russie et l'Ukraine lors de leur visite mercredi 8 juillet dans la capitale turque Ankara.

Moscou, a-t-il poursuivi, voit une certaine dualité dans la position de Washington, car même si les États-Unis continuent de fournir des armes et des technologies militaires à Kiev, ils maintiennent également dans le même temps leur désir de contribuer à faire avancer le processus de paix, a noté le porte-parole.

La Russie croit à la sincérité de ce désir et s'en félicite, a-t-il affirmé, ajoutant que Moscou espère aussi que Washington reprendra ses efforts sur la question ukrainienne après avoir traité la situation concernant l'Iran.

Parallèlement, M. Peskov a déclaré dans un entretien séparé accordé au site d'information russe Vesti que la désignation de la Russie comme menace par l'OTAN est de nature conflictuelle et exige de la Russie qu'elle continue de renforcer ses capacités technologiques et économiques tout en préservant ses intérêts nationaux.

Xinhua/VNA/CVN