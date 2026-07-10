France : le Louvre adapte de nouveau ses horaires d'ouverture face à la chaleur

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Selon un communiqué publié jeudi 9 juillet, le Louvre subit ces derniers jours des températures et un ensoleillement particulièrement intenses. L'institution reconnaît que son bâtiment historique, bien que naturellement résilient dans certaines parties, reste "fragile" et "insuffisamment adapté au changement climatique" dans son ensemble. "Sa surface de 73.000 mètres carrés d'espaces muséographiques n'est pas exposée au soleil de manière homogène, il en résulte des montées en températures sur certaines zones qui ne garantissent plus le confort des visiteurs ni des agents. C'est en fin de journée que l'accumulation de chaleur se fait la plus forte, accentuée par la densité de la fréquentation", précise le communiqué. Lors de la précédente vague de canicule, le musée avait déjà procédé à des ajustements similaires, du 24 au 27 juin. Selon Météo-France, l'épisode caniculaire devrait se poursuivre au moins jusqu'à mardi 14 juillet. Neuf départements de l'Ouest de la France passeront en vigilance rouge canicule vendredi, tandis que 76 autres seront en vigilance orange.

Xinhua/VNA/CVN