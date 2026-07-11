Incendies en France : 32 suspects interpellés

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"Ces comportements inacceptables qui génèrent des conséquences désastreuses et mobilisent nos sapeurs-pompiers au péril de leurs vies relèvent désormais de la Justice", a indiqué M. Nuñez dans un message posté sur X. "Nous poursuivrons notre action déterminée et nous ne laisserons rien passer", a-t-il promis. Le président Emmanuel Macron a de son côté appelé "chacun à la responsabilité et la vigilance" en relevant que "9 départs de feu sur 10 sont dus à une activité humaine", sur le même réseau social. "Une seconde d'inattention peut menacer des familles, mettre en danger ceux qui nous protègent et détruire nos paysages", a écrit le chef de l'État. Ces derniers jours, la France a affronté de multiples incendies avec près de 10.000 hectares parcourus, notamment dans le Sud du pays.

AFP/VNA/CVN