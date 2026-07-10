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Espagne : un incendie de forêt fait 12 morts dans le Sud

Douze personnes ont trouvé la mort dans un important incendie de forêt qui s'est déclaré jeudi après-midi 9 juillet à Los Gallardos, dans la province d'Almeria, en Andalousie, dans le Sud de l'Espagne, selon les services d'urgence locaux.

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Le service d'urgence 112 d'Andalousie a indiqué avoir reçu les premiers signalements de l'incendie vers 17h (heure locale, 15h GMT) jeudi 9 juillet. Attisé par des températures élevées, un faible taux d'humidité et des vents violents, le feu s'est rapidement propagé jusqu'à la commune voisine de Bédar. Le gouvernement régional a déclenché le niveau 1 du Plan d'urgence contre les incendies de forêt d'Andalousie (Plan INFOCA), Bedar et plusieurs localités voisines ont été évacuées, et certains tronçons de l'autoroute A-7 et de la route N-340A temporairement fermés. Selon un communiqué officiel, certaines des victimes ont été retrouvées à l'intérieur de véhicules engloutis par les flammes. Les opérations de lutte contre l'incendie se sont poursuivies toute la nuit, le Plan INFOCA ayant mobilisé d'importants moyens, notamment des équipes au sol, des avions bombardiers d'eau et des hélicoptères, pour maîtriser le feu. Les autorités judiciaires ont ouvert une enquête afin de déterminer la cause de l'incendie, tandis que les opérations de lutte contre le feu se poursuivent.

Xinhua/VNA/CVN

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