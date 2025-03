Trump évoque des progrès considérables aux négociations en Arabie saoudite

>> Zelensky décrit les discussions en Arabie saoudite de "constructives"

>> L'Iran discute de Gaza avec l'Arabie saoudite et l'Égypte

>> Nouvelles discussions américano-ukrainiennes en Arabie saoudite

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Nous avons obtenu beaucoup de progrès sur les deux fronts", a déclaré le président américain Donald Trump à la presse en précisant qu'il parlait "de la Russie et de l'Ukraine, ainsi que du Moyen-Orient". "On verra ce que cela produira. Nous menons des débats profonds avec la Russie et l'Ukraine et je pense qu'ils progressent bien", a-t-il ajouté.

Il a également fait comprendre qu'il n'envisageait pas de révéler les détails des contacts à Riyad. "Ce sont des négociations très importantes et détaillés sur les deux fronts", a-t-il conclu.

Selon lui, les États-Unis examinent toutes les conditions posées par la Russie pour le cessez-le-feu en mer Noire. "Il s'agit de cinq ou six conditions. Nous les examinons toutes", a-t-il indiqué.

Dans ce contexte, il a constaté le parasitisme des pays européens face aux États-Unis. Il a notamment mentionné des situations telles que la crise ukrainienne, les attaques des Houthis et les relations avec les alliés de l’Otan.

TASS/VNA/CVN