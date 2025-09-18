L'Arabie saoudite et le Pakistan signent un accord de "défense mutuelle"

L'Arabie saoudite et le Pakistan ont signé mercredi 17 septembre un " accord stratégique de défense mutuelle ", les engageant à se défendre mutuellement en cas d'attaque.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Islamabad ont signé mercredi 17 septembre cet accord stipulant que "toute agression contre l'un des deux pays sera considérée comme une agression contre les deux", d'après l'agence de presse officielle saoudienne, SPA.

L'accord a été signé lors de la visite d'État mercredi à Ryad du Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, qui y a rencontré le prince héritier Mohammed ben Salmane.

AFP/VNA/CVN