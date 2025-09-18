>> Le Pakistan rouvre son espace aérien à toutes les opérations aériennes
|Des agents de sécurité patrouillent la route menant à la base aérienne de Nur Khan à Rawalpindi, au Pakistan, le 10 mai.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Islamabad ont signé mercredi 17 septembre cet accord stipulant que "toute agression contre l'un des deux pays sera considérée comme une agression contre les deux", d'après l'agence de presse officielle saoudienne, SPA.
L'accord a été signé lors de la visite d'État mercredi à Ryad du Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, qui y a rencontré le prince héritier Mohammed ben Salmane.
