Le président de l’Assemblée nationale veut une coopération renforcée avec Petronas

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a rendu visite et tenu mercredi 17 septembre à Kuala Lumpur une séance de travail avec les dirigeants de la Compagnie pétrolière et gazière nationale malaisienne Petronas.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné que le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Malaisie n’a cessé de se renforcer, produisant des résultats importants tant au niveau bilatéral que multilatéral. La coopération pétrolière et gazière est depuis longtemps un pilier essentiel de cette relation.

Petronas a noué un partenariat avec le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) dans le cadre de nombreux projets communs. Les deux parties étendent désormais leurs activités à de nouveaux domaines tels que le gaz naturel liquéfié (GNL) et les énergies renouvelables.

Trân Thanh Mân a hautement apprécié la contribution de Petronas à la sécurité énergétique du Vietnam et au développement global des relations bilatérales.

Il a indiqué que, dans la mesure où les deux pays œuvrent à la transition énergétique tout en garantissant un approvisionnement stable, il existe un potentiel important de collaboration future.

Le législateur suprême vietnamien a souhaité que Petronas poursuive sa coopération avec le Vietnam d’une manière adaptée aux besoins et aux capacités des deux parties, notamment pour garantir un approvisionnement en gaz stable et à long terme.

Il a également encouragé une coopération accrue dans les domaines des énergies vertes, des énergies renouvelables, de l’hydrogène et du captage et du stockage du carbone, conformément aux engagements des deux pays à atteindre la neutralité carbone.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a exhorté Petronas à collaborer étroitement avec Petrovietnam afin de mettre en œuvre les accords signés, de garantir le progrès et la sécurité, et de se conformer aux lois vietnamiennes et malaisiennes.

Il a demandé des évaluations spécifiques des projets d’énergie de nouvelle génération dont l’exploitation commerciale est prévue en 2025, ainsi qu’un soutien à la formation, au transfert de technologie et au développement des ressources humaines. Il a souligné que chaque projet conjoint devait non seulement générer une valeur économique, mais aussi renforcer l’amitié et jeter les bases d’une coopération durable.

De leur côté, les dirigeants de Petronas ont souligné le partenariat solide et de longue date de l’entreprise avec Petrovietnam et le gouvernement vietnamien. Petronas a réitéré son engagement à développer la coopération et à accroître sa présence au Vietnam.

Les dirigeants du groupe ont constaté que les efforts conjoints dans le domaine des énergies renouvelables progressent bien et se sont dits confiants que la vision des dirigeants des deux pays dans ce domaine se concrétisera rapidement. Ils ont également exprimé leur souhait de coopérer étroitement avec le Vietnam sur des projets de captage et de stockage du carbone.

